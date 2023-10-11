هيمنة صينية على سوق بطاريات السيارات الكهربائية.. و«بي واي دي» و«CATL» تستحوذان على النصف

توسع شركات الصين حصتها في سوق بطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وأوروبا بفضل الأسعار المنخفضة، مما يعزز هيمنتها على الصناعة عالمياً.

احتلت شركة «كونتيمبوريري امبيريكس تكنولوجي» الصينية المرتبة الأولى، بحصة 37% من السوق العالمية، في نهاية أغسطس، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «إس إن إي ريسيرش» ومقرها سيول. ومع تضمين حصة شركة «بي واي دي» (BYD) البالغة 16%، فإن الشركتين الصينيتين تمثلان أكثر من نصف سوق بطاريات السيارات الكهربائية، وفقاً لما أظهرته البيانات.

وقالت شركة «إس إن إي» إن مبيعات «CATL» في أوروبا والولايات المتحدة تضاعفت تقريباً مقارنة بالعام السابق، دون الكشف عن تفاصيل. تستخدم بطاريات الشركة في سيارات «تسلا» من طرازي «موديل 3» و«واي»، و«بي أم دبليو» من طراز «آي إكس»، ومجموعة «مرسيدس بنز» من طراز «إي كيو أس»، بالإضافة إلى تشغيل سيارات صينية مثل «أم جي موتورز» من طراز «أم جي زي أس»، و«قوانغتشو» من طراز «آيون واي».

جاءت شركة «أل جي إنرجي سولوشنز» الكورية الجنوبية في المرتبة الثالثة بحصة 14%، مدفوعة بمبيعات «تسلا» من طرازي «موديل 3» و«واي» و«فولكس واجن آي دي 3 و4»، وسيارات «كو موستانغ ماك-إي» الصادرة عن «فورد موتور». فيما احتلت شركة «باناسونيك» اليابانية المرتبة الرابعة، بفضل مبيعات «تسلا» من طراز «واي»، بينما تسعى شركة البطاريات اليابانية إلى التعاون مع «مازدا»، وفقاً لشركة «إس إن إي».

تابعت الشركة البحثية، أن الشركات الكورية قد تلحق بمنافسيها الصينيين من خلال تطوير بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP)، بينما تشجع الولايات المتحدة شركات صناعة السيارات على تقليل الاعتماد على المكونات الصينية للسيارات الكهربائية. كما تقوم شركة «تويوتا» بتطوير بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم ثنائية القطب على أمل طرحها في عام 2026 أو 2027.