الأسهم القيادية ترفع مؤشر سوق دبي بختام التعاملات اليوم

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.77% إلى مستوى 4082.24 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء، بدعم الأسهم القيادية.

وارتفعت أسهم ديوا 2.4%، والإمارات دبي الوطني 2.3%، وإعمار العقارية 1.8%، وإعمار للتطوير 1.3%.

وفيما يلي أبرز تطورات الأسهم المحلية:



الأكثر ارتفاعاً

سوق دبي



تبريد 4.6%

أمانات القابضة 4.4%



سلامة 3.5%

شعاع كابيتال 2.9%

ديوا 2.4%

سوق أبوظبي



فودكو الوطنية 5.3%

غذاء القابضة 5.1%

إنفيكتوس للاستثمار 4.7%

أدنوك للتوزيع 3.5%

ملتيبلاي 1.6%

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الأكثر انخفاضاً

سوق دبي



الإثمار القابضة 3.5%

اكتتاب القابضة 3.3%

بي أتش أم كابيتال 3.1%

الفردوس القابضة 2.9%



الرمز كوربوريشن 1.9%

سوق أبوظبي



مجموعة أرام 9.8%

أي دي سي كوربوريشن 5.9%

الشارقة للأسمنت 5.6%

بنك الشارقة 3.6%

بالمز الرياضية 3%