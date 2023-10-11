الأسهم القيادية ترفع مؤشر سوق دبي بختام التعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.77% إلى مستوى 4082.24 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء، بدعم الأسهم القيادية.
وارتفعت أسهم ديوا 2.4%، والإمارات دبي الوطني 2.3%، وإعمار العقارية 1.8%، وإعمار للتطوير 1.3%.
وفيما يلي أبرز تطورات الأسهم المحلية:
الأكثر ارتفاعاً
سوق دبي
تبريد 4.6%
أمانات القابضة 4.4%
سلامة 3.5%
شعاع كابيتال 2.9%
ديوا 2.4%
سوق أبوظبي
فودكو الوطنية 5.3%
غذاء القابضة 5.1%
إنفيكتوس للاستثمار 4.7%
أدنوك للتوزيع 3.5%
ملتيبلاي 1.6%
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الأكثر انخفاضاً
سوق دبي
الإثمار القابضة 3.5%
اكتتاب القابضة 3.3%
بي أتش أم كابيتال 3.1%
الفردوس القابضة 2.9%
الرمز كوربوريشن 1.9%
سوق أبوظبي
مجموعة أرام 9.8%
أي دي سي كوربوريشن 5.9%
الشارقة للأسمنت 5.6%
بنك الشارقة 3.6%
بالمز الرياضية 3%
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