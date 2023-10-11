الخارجية الأمريكية: واشنطن تتوقع ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين في هجوم حماس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تتوقع اليوم الأربعاء ارتفاع عدد من تأكد مقتلهم من الأمريكيين في هجوم شنته حركة (حماس) في إسرائيل.
وذكر ماثيو ميلر في مقابلة مع سي.إن.إن "أتوقع للأسف أن قائمة الأمريكيين الذين تأكد مقتلهم ستزيد اليوم... نواصل العمل لمعرفة مصير المفقودين".
وتأكد مقتل 14 أمريكيا حتى الآن بعد هجوم السبت.
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