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الخارجية الأمريكية: واشنطن تتوقع ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين في هجوم حماس

10/11/2023 8:00:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تتوقع اليوم الأربعاء ارتفاع عدد من تأكد مقتلهم من الأمريكيين في هجوم شنته حركة (حماس) في إسرائيل.

وذكر ماثيو ميلر في مقابلة مع سي.إن.إن "أتوقع للأسف أن قائمة الأمريكيين الذين تأكد مقتلهم ستزيد اليوم... نواصل العمل لمعرفة مصير المفقودين".

وتأكد مقتل 14 أمريكيا حتى الآن بعد هجوم السبت.


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