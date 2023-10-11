ايسوزو الأردن شريك السيارات الرسمي لاتحاد الرجبي الأردني

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت شركة القدرة لتجارة السيارات، الممثل الرسمي والحصري لعلامة ايسوزو في المملكة، بكل فخر عن شراكتها الرسمية مع اتحاد الرجبي الأردني يوم أمس الاثنين في مقر شركة إيسوزو، مما يمثل إنجازاً هاماً لكلا الكيانين.

مع تزايد شعبية رياضة الرجبي في المملكة، تدرك إيسوزو - الأردن إمكانات هذه الرياضة وتفخر بأن تتولى القيادة باعتبارها شريك السيارات الرسمي لاتحاد الرجبي الأردني. وتمثل هذه الشراكة علامة بارزة في عالم الرياضة وتعزز التزام إيسوزو الأردن بدعم المجتمعات المحلية وتعزيز روح العمل الجماعي والتفاني.

وبخصوص الشراكة، صرح المهندس وسيم الاقرع، المدير العام لشركة إيسوزو الأردن: "تعتبر رياضة الرجبي من الرياضات الأسرع تطوراً في الأردن، ويسعدنا أن نصبح مرتبطين بمؤسسة لديها تطلعات كبيرة وتشاركنا قيم الاعتمادية والصلابة والالتزام. وباعتبارنا القوة الدافعة وراء ابطالنا والراعي الرسمي لمنتخباتنا الوطنية، يشرفنا أن نلعب دورًا محوريًا في دعم أنشطة الرجبي الأردني والمساهمة في نمو هذه الرياضة العالمية الأولمبية في الأردن".

ومن جانبه، أعرب عزيز أبو خلف، المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي الأردني: " يسعدنا أن نرحب بشركة بحجم ومكانة وشهرة إيسوزو العالمية. إن استثمارهم في منتخباتنا الوطنية ونشاطاتنا المحلية سيكون له دور أساسي في نمو رياضة الرجبي ومستقبلها المستدام في الأردن". وأضاف: "إن رياضة الرجبي وإيسوزو تتقاسمان منفعة متبادلة تمتد إلى ما هو أبعد من الملعب، حيث يجسد كل منهما صفات العمل الجماعي والموثوقية والمرونة. معًا، نخلق تآزراً فائزاً حيث يكتسب الرجبي الأردني شريكاً قوياً، وتعرض إيسوزو موثوقيتها على المسرح العالمي. إنها شراكة تدفع كلا منهما إلى مستويات أعلى، مما يعكس التميز في مجال الرياضة والابتكار في مجال السيارات."

وقد حضر حفل الإعلان الرسمي كل من المهندس وسيم الاقرع - المدير

العام لايسوزو الأردن والسيد فيصل السعدون – رئيس الاتحاد الرجبي الأردني والسيد عزيز أبوخلف – المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي الأردني بالإضافة الى لاعبين المنتخب الوطني للرجبي والطاقم الاداري لدى الاتحاد.

