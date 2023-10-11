الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 169 جندياً منذ بدء التصعيد مع حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل 169 جنديا إسرائيليا منذ بدء التصعيد مع حركة حماس التي شنت هجوما مباغتا على الدولة العبرية السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري لصحافيين "أبلغنا (حتى) هذا الصباح عائلات 169 جنديا إسرائيليا بمقتلهم"، مؤكدا الاتصال بعائلات 60 شخصا أسرهم عناصر حماس ونقلوا إلى غزة.

وأكد الجيش أنه لم يتم الإبلاغ عن عمليات تسلل جديدة لمقاتلي حماس خلال اليومين الماضيين، لكن ما زال هناك مسلحون في المنطقة.

وأضاف "بقي أفراد في الميدان ... قتلنا أمس 18 إرهابيا".

وأشار هغاري إلى "مئات من جثث" مقاتلي حماس لم يتم جمعها بعد. وبرر ذلك بأنه "يظهر نطاق القتال في المنطقة".

ورأى المتحدث باسم الجيش أن مقاتلي حماس "كانوا يعتزمون احتلال المنطقة ولم يكونوا يخططون لاقتحام المواقع والعودة إلى غزة".

وارتفعت حصيلة القتلى في الجانب الإسرائيلي إلى 1200 على الأقل فيما قتل في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي 1,055 بالإضافة إلى آلاف الجرحى في الجانبين.



