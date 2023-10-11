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علي راشد الجروان: هدفنا الوصول إلى 300 ألف برميل يومياً بنهاية 2026

10/11/2023 7:18:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سعادة علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دي أو" أن إنتاج الشركة وصل إلى 180 ألف برميل يومياً من ثلاث مواقع موزعة على جمهورية تركمانستان ومصر والعراق. وذلك خلال مشاركته في منتدى الطاقة المنعقد بإمارة الفجيرة.

وأوضح الجروان في تصريح خاص لـ "البيان" أن هدف الشركة هو الاستكشاف وإنتاج النفط، وتطرق إلى الشعار الجديد للشركة المتمثل في حرفي "دي أو" الذي تم إطلاقه قبل يومين الذي يمثل هوية الشركة الإماراتية وهو اختصار لاسم إمارة دبي وحرف "أو" الذي يعني النفط، لافتا إلى مساعيهم للوصول إلى 250 ألف برميل يومياً في النمو الطبيعي في نهاية 2025، ومواصلة النمو للوصول إلى 300 ألف برميل يومياً بنهاية 2026.

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