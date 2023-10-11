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دولة الكويت: ندعو المنظمات والمجتمع الدولي إلى إيجاد حلول لما يجري بالأراضي الفلسطينية المحتلة

10/11/2023 7:15:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 10 - 10 (كونا) -- دعت دولة الكويت اليوم الثلاثاء المنظمات والمجتمع الدولي الى "العمل بصدق" لإيجاد حلول منصفة وعادلة لمعالجة أسباب وجذور تطورات الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يوم السبت الماضي.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت خلال الدورة ال217 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) التي ألقاها مندوبها الدائم لدى المنظمة السفير الدكتور آدم الملا.
وأعرب الملا عن أسفه العميق حيال ما يجري في هذه البقعة من الوطن العربي موضحا ان إيجاد حلول منصفة وعادلة لمعالجة أسباب وجذور العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة لن يتم إلا باسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه كاملة في الحياة والعيش الكريم على أرضه.
ودعا المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي والقطاعات المختصة بالأمانة العامة الى الاضطلاع بدورها لضمان تنفيذ قرارات والتزامات المنظمة تجاه المؤسسات التعليمة والثقافية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة في ظل الأوضاع المتأزمة التي يعيشها المواطن الفلسطيني.
وبالنسبة لرغبة المملكة العربية السعودية في استضافة مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (موندياكلت) عام 2025 أكد الملا دعم دولة الكويت لهذه المبادرة وذلك ثقة منها في قدرات المملكة وإيمانا بأهمية هذ المؤتمر في تسليط الضوء على هذه البقعة الغنية بتراثها وحضارتها.
كما أكد الملا دعم دولة الكويت لمشروع القرار الخاص بإنشاء مركز دولي للذكاء الاصطناعي بالمغرب متمنيا ان يكون منارة للعلم والمعرفة والتعاون الإقليمي والدولي في مجال الذكاء الاصطناعي.
وبالنسبة للتدابير التي اتخذتها اليونسكو لتسريع العمل لمصلحة الدول الجزرية الصغيرة النامية وخطة إقامة الشراكات وتعبئة الموارد بهدف دعم وتعزيز قدرات هذه الدول في اطار أولويات المنظمة فقد رحب الملا بها معبرا عن أمله بأن "توضع مؤشرات واضحة ودقيقة لقياس فعالية هذه الإجراءات ولتدارك مواطن الخلل وتصحيحه".
يذكر أن دولة الكويت فازت بمقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2021-2025 في المؤتمر العام ال41.(النهاية)

م ع / م خ



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