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الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للسلامة الإقليمية لدولة الكويت

10/11/2023 7:15:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 10 - 10 (كونا) -- أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء استعداد الكتلة المكونة من 27 عضوا للمساعدة ودعم السلامة الإقليمية لدولة الكويت.
وأضاف بوريل في كلمته الافتتاحية باجتماع المجلس الوزاري المشترك للدورة ال(27) للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في مسقط "أننا نتابع أيضا بأكبر قدر من الاهتمام حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية الموقعة عام 2012 مع دولة الكويت ولقد أتيحت لي فرصة مناقشة هذا الموضوع مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح".
وأوضح في كلمته التي بثتها على الهواء مباشرة خدمة البث الحي للاتحاد الأوروبي أن "كلا من الكويت والعراق شريكان مميزان لدى الاتحاد الأوروبي ونريد أن نرى حلا لتلك القضية ونحن على استعداد للمساعدة ودعم وحدة أراضي دولة الكويت".
وأوضح أنه بعد تبني الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية الخليج العام الماضي فإننا "الأوروبيين" هنا اليوم لتقييم التقدم المحرز في تعاوننا والالتزام بالعمل معا في مجالات أكثر استراتيجية".
كما اكد استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم جهود الشركاء في المنطقة لدعم التحديات الأمنية في الخليج.
وفيما يتعلق بالوضع المأساوي الحالي في فلسطين قال بوريل إن "الأولوية الآن هي وقف العنف والتصعيد وحماية المدنيين والإفراج عن جميع الرهائن" مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاتحاد الأوروبي أطلق بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والسعودية ومصر والأردن "مبادرة مشتركة للمساعدة في تنشيط حل الدولتين" في سبتمبر الماضي.
وقال "إلا أن الحدث المأساوي في فلسطين حاليا هو نداء إيقاظ للمجتمع الدولي للمشاركة في إيجاد حل مؤكدا أن "دعم أصدقائنا لوقف العنف أمر حيوي".(النهاية)

ن خ / أ م س




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