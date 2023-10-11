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وزير الصحة: مركز التواصل الصحي حلقة وصل بين الوزارة والمستفيدين من الخدمات الصحية ووسائل الإعلام

10/11/2023 7:15:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 10 (كونا) -- أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إنشاء مركز التواصل الصحي ليكون حلقة وصل بين الوزارة وجميع المستفيدين من الخدمات الصحية ومختلف وسائل الإعلام وتكليف المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السند بإدارته.
وأكد الوزير العوضي في كلمته خلال مؤتمر صحفي بثته الوزارة عبر وسائل التواصل الرسمية لها اليوم الأربعاء أهمية التواصل مع الجمهور واستقبال المقترحات التي من شأنها المساهمة في تطوير منظومة العمل واعتماد سياسة التواصل ثنائي الاتجاه.
من جانبه قال مدير مركز التواصل الصحي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السند في كلمته إن التواصل الفعال مهم في مجالات الحياة "وهو فن وواجب له أهميته الخاصة في المؤسسات الصحية" مؤكدا أن المركز يأتي "لأن الواجهة الإعلامية للمنظومة الصحية ينبغي أن تتناسب مع حجم جهود وتضحيات الزملاء في الوزارة ولأن صوت كل مواطن ومواطنة ينبغي أن يصل ويعمل بمقتضى ما يواجهه الناس".
ولفت الدكتور السند إلى تكوين قاعدة من البيانات بأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المواطنين في القطاع الصحي وإجراء ما يستلزم إجراؤه فورا ليكون المواطن شريكا لابد منه في اتخاذ القرارات.
وأشار إلى أن المركز يتكون من ستة أقسام يتبع مكتب وزير الصحة على أن يباشر القيام بالمهام المنوط به اعتبارا من مطلع شهر نوفمبر المقبل لتحقيق التواصل الأمثل والفعال للمؤسسة الصحية في البلاد سواء فيما يخص مجال الإعلام الصحي أو مجال التواصل المجتمعي. (النهاية)

م ر ف / خ د ع




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