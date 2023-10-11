Wednesday, 11 October 2023 03:27 GMT

دولة الكويت تجدد أمام الأمم المتحدة حرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

10/11/2023 7:15:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 10 (كونا) -- جددت دولة الكويت حرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها باعتبارها "منارة أمل وخريطة طريق" للعمل المشترك لخلق عالم أكثر إنصافا وعدلا واستدامة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة علي الخريبط مساء أمس الثلاثاء أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة تحت بند (التنمية المستدامة).
وقال الخريبط إن دولة الكويت قامت بوضع خطة تنموية تحت شعار (كويت جديدة) بهدف حشد الجهود كافة لإنجاز أهداف خطة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة عبر سبع ركائز أساسية تسعى إلى تحول البلاد إلى مركز إقليمي رائد في المجال المالي والثقافي والمؤسسي.
وأضاف أن "البلاد اعتمدت بالإجماع في عام 2015 أجندة 2030 وشكلنا دعوة عالمية للعمل من أجل إبعاد الفقر عن مجتمعاتنا والحفاظ على كوكبنا وضمان الرخاء للجميع".
ولفت إلى أن "الكويت قدمت في يوليو الماضي الاستعراض الوطني الطوعي الثاني الذي يبرز تقدم بلادي في كل هدف من الأهداف ويعد سجلا موثوقا للعديد من الإنجازات".
وتابع الخريبط "نجدد نداء أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوضع خطة إنقاذ عالمية وتوفير الدعم الراسخ لتحفيز أهداف التنمية المستدامة" معربا عن أمله بأن "نحقق إنجازات أكبر في هذا النهج بالسنوات القادمة".
وأشار إلى أن البلاد واجهت عدة تحديات منها تلك الناجمة عن تغير المناخ التي جعلت التعافي أمرا صعبا بالنسبة للجميع.
وأكد أن تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة يتطلب اتخاذ تدابير فورية والالتزام الثابت بالإعلان السياسي الصادر عن قمة أهداف التنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود وتوسيع الحماية الاجتماعية وحماية المستضعفين.
وجدد الخريبط أيضا التزام البلاد بالاتفاقيات والقرارات الدولية واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أي تداعيات على الأمن والاستقرار الدوليين.
وقال إن "هناك حاجة إلى تعاون دولي اليوم أكثر من أي وقت مضى ويجب علينا مضاعفة جهودنا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف 17" الذي يتعلق بتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة الأمر الذي "يمكننا من تعزيز قدراتنا وتحفيز الجهود الدولية لتحقيق الأهداف على أكمل وجه". (النهاية)

ع س ت / ط م ا



MENAFN11102023000071011013ID1107224957

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث