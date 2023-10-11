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وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني ويبحثان التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة

10/11/2023 7:15:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 10 (كونا) -- تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة الدكتور حسين أمير عبداللهيان جرى خلاله بحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لضمان أمن وسلامة أهالي قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الشيخ سالم الصباح أكد أهمية ضمان عدم اتساع دائرة الصراع والعمل على تخفيف حدة التوتر ووقف التصعيد الدائر وصون أرواح المدنيين الأبرياء وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة كما تم بحث عدد من الموضوعات الاخرى محل الاهتمام المشترك. (النهاية)

ن م ع / ت م




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