نادي الأسير يحذر من الاستفراد بالمعتقلين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال نادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال، فرضت عملية عزل مضاعفة وشاملة على المعتقلين، إلى جانب جملة من الإجراءات الانتقامية التي تندرج ضمن جريمة (العقاب الجماعي)، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأضاف نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن إدارة السجون أبلغت المعتقلين، بأن هذه الإجراءات جاءت بأوامر من قيادة جيش الاحتلال، وأن إدارة السجون تخضع الآن لأوامر الجيش وإدارته، وأن أي حدث في السجون سيتولى إدارته الجيش.

وأوضح أن عملية عزل المعتقلين، وإلى جانب العزل القائم بحقهم من قبل، فقد فرضت عليهم عزلا إضافيا منذ السابع من أكتوبر الجاري، بمستويات مختلفة، وذلك كجزء من سلسلة إجراءات انتقامية اتخذها الاحتلال بحقهم في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، منها: سحب كل محطات التلفاز المحددة للمعتقلين، ووقف زيارات المحامين وعائلاتهم، إضافة إلى زيادة أجهزة التشويش، كما حرمت الأطفال والأسيرات وكذلك المرضى في (عيادة سجن الرملة) من التواصل مع عائلاتهم من خلال الهاتف العمومي، إلى جانب عرقلة عمل المؤسسات الحقوقية المختصة بشؤون المعتقلين، والصعوبات الكبيرة التي تواجهها الطواقم القانونية.



وأكد نادي الأسير أن هناك تخوفات كبيرة ومضاعفة على مصير المعتقلين في ظل تصاعد الإجراءات الانتقامية بحقهم، واستمرار عزلهم المضاعف.

وفيما يلي جملة من الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون بحق المعتقلين:

-إغلاق الأقسام في كل السجون.

-سحب محطات التلفاز المتاحة للمعتقلين وعددها محدود.

-زيادة أجهزة التشويش.

-إيقاف زيارات عائلات المعتقلين.

-إبلاغ المحامين بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة هذا الأسبوع.

-تعمد إدارة السجون قطع الكهرباء والماء عن أقسام المعتقلين بين فترة وأخرى.

-سحب المواد الغذائية في أقسام المعتقلين.

-حرمانهم من (الفورة) الخروج إلى ساحة السجن.

-حرمان المعتقلين المرضى من نقلهم إلى العيادات.

-عمليات اقتحام نفّذتها قوات القمع المدججة بالسلاح، ومن بين السجون التي تعرضت للاقتحامات، سجن (الدامون) السجن الذي تحتجز فيه أغلبية المعتقلات، وسجون (النقب، وعوفر، ومجدو).

-توثيق عمليات عزل لعدد من المعتقلين من خلال نقلهم إلى الزنازين، من بينهم ممثلة المعتقلات مرح باكير.

-عمليات نقل جماعية طالت معتقلي غزة في سجن (النقب) حيث جرى نقلهم إلى سجن (نفحة)، إلى جانب عملية نقل تمت داخل السجن الواحد كما جرى بحق المعتقلين القابعين في قسم الخيام في سجن (النقب)، حيث جرى نقلهم وتوزيعهم على بقية الأقسام.

-بموجب أمر عسكري قرر الاحتلال زيادة مدة تمديد توقيف المعتقلين من 96 ساعة، إلى 8 أيام، ومنع لقاء المحامي، في الأيام الأربعة الأولى على الاعتقال ولجميع المعتقلين.

-بموجب أمر أصدره وزير الجيش الإسرائيلي "غالانت" بتاريخ 8 أكتوبر 2023 يعتبر المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة كمقاتلين غير شرعيين بناءً على "قانون المقاتل غير الشرعي" الصادر عام 2002، إذ نص الأمر 3 (أ -ب) على احتجاز المعتقلين من قطاع غزة في معسكر يدعى (سديت يمان)، وهو معسكر للجيش بالقرب من (بئر السبع)، ويسري هذا الأمر لمدة 10 أسابيع من تاريخه، ويأتي هذا الأمر خلافاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على أن المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب.



