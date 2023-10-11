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روسيا تواصل اتصالاتها مع إسرائيل والفلسطينيين لضمان سلامة مواطنيها

10/11/2023 7:07:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو/PNN- قال المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" اليوم الأربعاء، إن روسيا ستُبقي على اتصالاتها مع طرفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وستظلّ منخرطة في تسويته.

وأضاف بيسكوف في إفادة صحفية، أن الأولوية القصوى لموسكو هي سلامة المواطنين الروس الموجودين على الأراضي الواقعة تحت سيطرة الطرفين.

رويترز

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