روسيا تواصل اتصالاتها مع إسرائيل والفلسطينيين لضمان سلامة مواطنيها

روسيا تواصل اتصالاتها مع إسرائيل والفلسطينيين لضمان سلامة مواطنيها
التاريخ
10/11/2023 7:07:22 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
موسكو/PNN- قال المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" اليوم الأربعاء، إن روسيا ستُبقي على اتصالاتها مع طرفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وستظلّ منخرطة في تسويته.
وأضاف بيسكوف في إفادة صحفية، أن الأولوية القصوى لموسكو هي سلامة المواطنين الروس الموجودين على الأراضي الواقعة تحت سيطرة الطرفين.
رويترز
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