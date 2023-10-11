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أردوغان: قطع الكهرباء والماء والطعام عن غزة مجزرة وإعدام

10/11/2023 7:07:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أنقرة/PNN- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قطع السلطات في إسرائيل الكهرباء والماء والطعام عن قطاع غزة، ليس حربا بل مجزرة وإعدام، مؤكدا "أننا ضد استهداف المدنيين من أي طرف من الطرفين".

وجدد أردوغان تأكيده أن موقف أنقرة "واضح ومحدد ومعلن من حربنا نحن على الإرهاب، ومن متابعتنا للتطورات في إسرائيل وغزة وهضبة الجولان"، مشددا على "أننا ضدّ استهداف المدنيين من أي طرف من الطرفين".

وأكد أنه حتى في الحرب هناك أخلاق"، معتبرا أن "قطع الكهرباء والماء والطعام عن غزة، ليس حربا بل مجزرة وإعدام".

ورأى أن "قصف المناطق المدنية بشكل متعمد لا يعكس تصرف دولة، بل منظمة"، مضيفا: "إذا كانت إسرائيل ستتصرف كتنظيم، وليس كدولة، يجب ألا تتفاجأ من معاملتها كتنظيم وليس كدولة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن يوم الاثنين، عن حصار كامل على قطاع غزة، في حين قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أمر بقطع المياه عن القطاع على الفور.

من جهتها، أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الحصار الكامل لقطاع غزة، يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.


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