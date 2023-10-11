متسللون إلكترونيون يؤججون الصراع بين إسرائيل وغزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تقول جماعات تسلل إلكتروني إنها تصيب أهدافًا إسرائيلية على الإنترنت وسط الحرب الدائرة في إسرائيل وغزة؛ ما يعطّل مواقع إلكترونية مثل تلك الخاصة بصحيفة "جيروزاليم بوست".

وعادة ما يجذب الصراع بين إسرائيل وجيرانها العرب اهتمامًا عالميًّا مكثفًا، ومتسللين على الإنترنت لهم توجهات سياسية، ويستغلون القتال إمّا لدعم الطرف المفضل لديهم وإمّا ببساطة لجذب الانتباه.

وقالت شركة الاستخبارات الإلكترونية (ريكوردد فيوتشر) "تعلن كل من جماعات المتسللين القديمة والجديدة عن عشرات الضحايا يوميًّا".

ولا تزال الأمثلة على الأضرار الجسيمة أو طويلة الأمد ضئيلة، لكن النشاط يظهر كيف تستخدم مجموعة فرعية من المؤيدين الأدوات الرقميّة لجلب الحرب إلى الإنترنت.

فزعمت مجموعة من المتسللين الإلكترونيين الداعمين لحركة حماس والمعروفة باسم (أنون جوست) على قناتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها عطّلت تطبيقًا إسرائيليًّا للتحذير في حالة الطوارئ، وذلك ضمن حوادث أخرى.

وقالت مجموعة أخرى تُدعى (أنونيماس سودان) على تطبيق تيليجرام إنها تستهدف البنية التحتية الحيوية لإسرائيل رغم أنها لم تقدّم سوى القليل من الأدلة على ادعاءاتها.

وذكر محللون أمنيون أن هجمات حجب الخدمة الموزعة (دي.دي.أو.إس) عطّلت عمل أكثر من مئة موقع إلكتروني في إسرائيل.

وقال "آفي ماير" رئيس تحرير "جيروزاليم بوست" في رسالة بالبريد الإلكتروني "تمكّن المهاجمون من إيقافنا عن الاتصال بالإنترنت لفترات طويلة خلال الأيام القليلة الماضية... هذا اعتداء صارخ على حرية الصحافة".

ولم يردّ فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر الإسرائيلي على طلبات للتعليق.

رويترز

