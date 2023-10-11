الملك الأردني: منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار من دون سلام شامل وعادل على أساس حل الدولتين

MENAFN - Palestine News Network ) عمّان/PNN- قال الملك الأردني عبدالله الثاني اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأعيان الأردني، إن "منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار من دون سلام شامل وعادل على أساس حل الدولتين".

وأكد العاهل الأردني خلال خطاب العرش، أن "ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وعمل عنف وعدوان، ما هو إلا دليل يؤكد مجددا أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار من دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وأضاف أن "موقف الأردن سيظل ثابتا ولن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية".

وشدد الملك عبدالله الثاني، أن "الأردن سيبقى في خندق العروبة يبذل كل ما بوسعه في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب".