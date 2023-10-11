الملك الأردني: منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار من دون سلام شامل وعادل على أساس حل الدولتين

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمّان/PNN- قال الملك الأردني عبدالله الثاني اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأعيان الأردني، إن "منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار من دون سلام شامل وعادل على أساس حل الدولتين".
وأكد العاهل الأردني خلال خطاب العرش، أن "ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وعمل عنف وعدوان، ما هو إلا دليل يؤكد مجددا أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار من دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
وأضاف أن "موقف الأردن سيظل ثابتا ولن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية".
وشدد الملك عبدالله الثاني، أن "الأردن سيبقى في خندق العروبة يبذل كل ما بوسعه في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب".
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