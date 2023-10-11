Wednesday, 11 October 2023 03:26 GMT

كتائب القسام تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة إلى عسقلان ردا على تهجير المدنيين من غزة

10/11/2023 7:07:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، منذ قليل توجيه ضربة صاروخية كبيرة إلى عسقلان، ردا على استمرار تهجير المدنيين في غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع انفجارات ضخمة في عسقلان وأسدود شمال قطاع غزة، لافتة إلى إصابات مباشرة لمباني في عسقلان جراء القصف الصاروخي لكتائب القسام من غزة.



MENAFN11102023000205011050ID1107224935

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث