كتائب القسام تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة إلى عسقلان ردا على تهجير المدنيين من غزة

كتائب القسام تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة إلى عسقلان ردا على تهجير المدنيين من غزة
التاريخ
10/11/2023 7:07:20 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، منذ قليل توجيه ضربة صاروخية كبيرة إلى عسقلان، ردا على استمرار تهجير المدنيين في غزة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع انفجارات ضخمة في عسقلان وأسدود شمال قطاع غزة، لافتة إلى إصابات مباشرة لمباني في عسقلان جراء القصف الصاروخي لكتائب القسام من غزة.
MENAFN11102023000205011050ID1107224935
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.