إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرة مرح باكير

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- تواصل إدارة سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، عزل ممثلة الأسيرات مرح باكير (23 عاماً) من القدس، منذ السابع من أكتوبر تاريخ بدء معركة "طوفان الأقصى"، ونقلها إلى سجن "الجلمة"، بعد أنّ قامت قوات القمع باقتحام قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، مستخدمة الغاز، كما وقطعت عنهنّ الكهرباء.

جاء ذلك في إطار الهجمة الانتقامية على الأسرى، في كافة سجون الاحتلال.

ولفت نادي الإسير، إلى أنّ يوم غدٍ يصادف ذكرى اعتقال الأسيرة باكير الثامن والأخير، حيث أنها اعتقلت في تاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وكانت في حينه تبلغ من العمر (16 عاماً) بعد أن أطلق عليها جنود الاحتلال النار أثناء عودتها من مدرستها، وأُصيبت إصابة بليغة في يدها اليسرى ما تزال تُعاني آثارها حتى اليوم، وأصدرت سلطات الاحتلال بحقها لاحقاً حُكماً جائراً بالسّجن لمدة ثماني سنوات ونصف وفرضت عليها غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل.

يذكر أنه وخلال سنوات أسرها تعرضت للعزل الانفرادي، علماً أنّ مؤخراً واجهت تهديداً من قبل إدارة السّجون بعزلها.