إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرة مرح باكير

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- تواصل إدارة سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، عزل ممثلة الأسيرات مرح باكير (23 عاماً) من القدس، منذ السابع من أكتوبر تاريخ بدء معركة "طوفان الأقصى"، ونقلها إلى سجن "الجلمة"، بعد أنّ قامت قوات القمع باقتحام قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، مستخدمة الغاز، كما وقطعت عنهنّ الكهرباء.
جاء ذلك في إطار الهجمة الانتقامية على الأسرى، في كافة سجون الاحتلال.
ولفت نادي الإسير، إلى أنّ يوم غدٍ يصادف ذكرى اعتقال الأسيرة باكير الثامن والأخير، حيث أنها اعتقلت في تاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وكانت في حينه تبلغ من العمر (16 عاماً) بعد أن أطلق عليها جنود الاحتلال النار أثناء عودتها من مدرستها، وأُصيبت إصابة بليغة في يدها اليسرى ما تزال تُعاني آثارها حتى اليوم، وأصدرت سلطات الاحتلال بحقها لاحقاً حُكماً جائراً بالسّجن لمدة ثماني سنوات ونصف وفرضت عليها غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل.
يذكر أنه وخلال سنوات أسرها تعرضت للعزل الانفرادي، علماً أنّ مؤخراً واجهت تهديداً من قبل إدارة السّجون بعزلها.
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