MENAFN - Amman Net) يستمر الأردنيين في محاولة الوقوف مع الأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة ومساندتهم بما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي عنيف، حيث انطلق يوم أمس مسيرة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي وغاراته الوحشية التي يشنها على القطاع، لقيت المسيرة تفاعل من قبل المواطنيين على مواقع التواصل الأجتماعيعلقت هديل اسامة : من أرض الحشد دعمًا وعونًا لأهل الرباط ، وحبذا يتم فتح الحدود امام النشامة .

أضافت ايمان حسني : وكيف لا ينبض قلب الاردن ..وفلسطين تنزف وهل يتنفس الجسد من غير رئيتيه الشرقية والغربية .

واحمد يوسف علق : هذا خير المسلمين ، اضيفوا جند الكرامة معكم فليلتحم الخير بالخير ويكون نصرًا مؤزرا .

وأضاف خضر محمد : مسيرة من جيوش الاردن نحو فلسطين تزيل هذا الكيان الهش من الوجود

في حين اضاف محمد الجنيدي : أنتم في حدود مع فلسطين لماذا لا تنضمون الى الحرب... الشعارات لا تسمن و لا تغني من جوع، ليش ما نجهز حالنا بسل_حه ونشكل مجموعات و ناه_جم في اماكن كتير على طول الحدود منقدر نخ_طرقها

وعلق شاكر طيبات : فلتكن ولما لا .. عار السكوت على ما يجري مع أخواننا في غزة ... وعليكم بفتح الحدود ونحن الاردنيون لها بإذن الله .

أضافت تقى : لكل من يقول ماذا ستفعل المظاهرة وبما ستفيد .. اقول لكم ان هذا ما يسمى جهاد الكلمة وعلى الرغم من ذلك نتمنى من الجيش العربي فتح الحدود للشعب الأردني والذهاب للجهاد مع اخواننا الفلسطنيين في غزة .

وأكدت الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية، أن أولى طائرات المساعدات الطبية والإغاثية إلى الاهل في قطاع غزة ستنطلق اليوم الأربعاء، وذلك تنفيدًا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أحداث غزة وتضامن واسع من قبل الأردنين حديث مواقع التواصل.. استمع