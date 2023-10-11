أحداث غزة وتضامن واسع من قبل الأردنين حديث مواقع التواصل.. استمع

(MENAFN
- Amman Net) يستمر الأردنيين في محاولة الوقوف مع الأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة ومساندتهم بما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي عنيف، حيث انطلق يوم أمس مسيرة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي وغاراته الوحشية التي يشنها على القطاع، لقيت المسيرة تفاعل من قبل المواطنيين على مواقع التواصل الأجتماعي
علقت هديل اسامة : من أرض الحشد دعمًا وعونًا لأهل الرباط ، وحبذا يتم فتح الحدود امام النشامة .
أضافت ايمان حسني : وكيف لا ينبض قلب الاردن ..وفلسطين تنزف وهل يتنفس الجسد من غير رئيتيه الشرقية والغربية .
واحمد يوسف علق : هذا خير المسلمين ، اضيفوا جند الكرامة معكم فليلتحم الخير بالخير ويكون نصرًا مؤزرا .
وأضاف خضر محمد : مسيرة من جيوش الاردن نحو فلسطين تزيل هذا الكيان الهش من الوجود
في حين اضاف محمد الجنيدي : أنتم في حدود مع فلسطين لماذا لا تنضمون الى الحرب... الشعارات لا تسمن و لا تغني من جوع، ليش ما نجهز حالنا بسل_حه ونشكل مجموعات و ناه_جم في اماكن كتير على طول الحدود منقدر نخ_طرقها
وعلق شاكر طيبات : فلتكن ولما لا .. عار السكوت على ما يجري مع أخواننا في غزة ... وعليكم بفتح الحدود ونحن الاردنيون لها بإذن الله .
أضافت تقى : لكل من يقول ماذا ستفعل المظاهرة وبما ستفيد .. اقول لكم ان هذا ما يسمى جهاد الكلمة وعلى الرغم من ذلك نتمنى من الجيش العربي فتح الحدود للشعب الأردني والذهاب للجهاد مع اخواننا الفلسطنيين في غزة .
وأكدت الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية، أن أولى طائرات المساعدات الطبية والإغاثية إلى الاهل في قطاع غزة ستنطلق اليوم الأربعاء، وذلك تنفيدًا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أحداث غزة وتضامن واسع من قبل الأردنين حديث مواقع التواصل.. استمع
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