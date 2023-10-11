يوم طبي مجاني في دير علا السبت المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ينظم معهد العناية بصحة الأسرة والشركة الأردنية للتمويل الأصغر (تمويلكم)، السبت المقبل، يوما طبيا مجانيا في مدرسة دير علا الأساسية للبنات، بهدف تقديم خدمات صحية مختلفة للمجتمع المحلي هناك.
وقال المعهد في بيان، اليوم الأربعاء، إن اليوم الصحي يتضمن خدمات الطب العام، والنسائية، وفحوصات الضغط والسكري وفقر الدم والنظر، مع تفصيل نظارات طبية لمحتاجيها، بالإضافة إلى استشارات في تنظيم الأسرة والتغذية والعلاج الطبيعي، واستشارات نفسية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأنشطة ترفيهية للأطفال.
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