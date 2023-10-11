الملك: العام المقبل سيشهد إقامة الانتخابات البرلمانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة العادية الثالثة والأخيرة لمجلس الأمة التاسع عشر، وألقى جلالته خطاب العرش السامي.

وقال الملك إن مجلس الأمة وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من مستقبل دولتنا، وذلك على الصعيد السياسي والعمل البرلماني والحزبي.

وأضاف أن الأردن يمضي بخطى ثابتة من البناء والتعزيز والتحديث وسنواصل العمل من أجل الحفاظ على هذه المسيرة الممتدة منذ نشأة الدولة.

وأشار الملك إلى أن العام المقبل سيشهد إجراء الانتخابات البرلمانية ونسعى لأن يكون هناك دور للأحزاب البرامجية فيها ومشاركة فاعلة من الأفراد.

ودعا جلالته إلى دعم الشباب والنساء خلال الفترة المقبلة والأخذ بيدهم لتعزيز دورهم على الساحة السياسية فعلا لا قولا، فالمستقبل لهم وعلينا إفساح الطريق أمامهم وعهدي ألا نسمح باغتيال أحلامهم في التحديث والتطوير.