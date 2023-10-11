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الاحتلال يقصف ميناء الصيادين غرب غزة بالصواريخ وقذائف الفسفور الأبيض

10/11/2023 7:06:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت طائرات حربية إسرائيلية، منطقة ميناء الصيادين والطريق الساحلي غرب مدينة غزة بعشرات الصواريخ والقذائف الفسفورية.


وأفاد مراسل "وفا " بأن طائرات حربية ألقت عدة قنابل من الفسفور الأبيض بالقرب من ميناء الصيادين، وسط غارات مكثفة على المنطقة المحيطة به.


وتُحرّم اتفاقية جنيف عام 1980 استخدام الفوسفور الأبيض ضد السكان المدنيين أو حتى ضد الأعداء في المناطق التي يقطن فيها مدنيون، وتعتبر استخدامه جريمة حرب .

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