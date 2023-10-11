الاحتلال يقصف ميناء الصيادين غرب غزة بالصواريخ وقذائف الفسفور الأبيض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، منطقة ميناء الصيادين والطريق الساحلي غرب مدينة غزة بعشرات الصواريخ والقذائف الفسفورية.
وأفاد مراسل "وفا " بأن طائرات حربية ألقت عدة قنابل من الفسفور الأبيض بالقرب من ميناء الصيادين، وسط غارات مكثفة على المنطقة المحيطة به.
وتُحرّم اتفاقية جنيف عام 1980 استخدام الفوسفور الأبيض ضد السكان المدنيين أو حتى ضد الأعداء في المناطق التي يقطن فيها مدنيون، وتعتبر استخدامه جريمة حرب .
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