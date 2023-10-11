الملك: لا سلام دون حل الدولتين وموقفنا ثابت تجاه المقدسات وبوصلتنا ستبقى فلسطين

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية دليل يؤكد مجددا على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الملك خلال إلقائه خطاب العرش الشامي، اليوم الأربعاء، إنه لا استقرار دون سلام عادل وشامل والذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد وستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة حتى تنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا.
وشدد على أن موقف الأردن ثابت ولن نتخلى عن دورنا في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية.
وأشار الملك إلى أن دوامات القتل يجب أن تنتهي ومن يدفع ثمنها المدنيون هناك.
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