الملك: لا سلام دون حل الدولتين وموقفنا ثابت تجاه المقدسات وبوصلتنا ستبقى فلسطين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية دليل يؤكد مجددا على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الملك خلال إلقائه خطاب العرش الشامي، اليوم الأربعاء، إنه لا استقرار دون سلام عادل وشامل والذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد وستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة حتى تنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا.

وشدد على أن موقف الأردن ثابت ولن نتخلى عن دورنا في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية.

وأشار الملك إلى أن دوامات القتل يجب أن تنتهي ومن يدفع ثمنها المدنيون هناك.