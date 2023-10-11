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اعلان صادر عن صندوق المرأة

10/11/2023 7:06:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، عن تقديمها 10 منح جامعية للطلبة من بنات وأبناء المستفيدات والمستفيدين من خدمات الشركة، المقبولين في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الدراسي الجامعي الحالي 2023 – 2024.
وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مجموع المنح التي قدمتها من خلال برنامجها للمنح الدراسية منذُ انطلاقه في عام 2010، بلغ 72 منحة، استفاد منها الطلبة من أبناء المستفيدات في مختلف قرى وأرياف وبوادي المملكة.
ونقل بيان الشركة عن رئيسها التنفيذي لمى زواتي، قولها إن الشركة تُخصص سنويًا منحا جامعية عبر "أكاديمية صندوق المرأة للتنمية البشرية"، التي تندرج ضمن خدمات الشركة غير الماليـة، التي يُخصص جزءًا منها لدعم عائلات المستفيدات.
وأوضحت، أن الشركة وفرت 72 منحة، بما فيها الـ10 منح للعام الحالي ، وذلك على مدار نحو 13 عامًا من برنامجها للمنح الدراسية، منوهة إلى أن 36 طالبة وطالبًا تخرجوا، والنسبة الأكبر منهم يعملون، فيما لا يزال مثلهم على مقاعد الدراسة.
وبينت زواتي، أن منحة شركة صندوق المرأة الدراسية، لا تُغطي فقط رسوم الساعات الدراسية ورسوم التسجيل الفصلية، بل تشمل أيضًا رسوم تسجيل الفصل الصيفي، إلى جانب مبلغ شهري بمقدار 130 دينارًا، بما لا يتجاوز الـ10 أشهر في السنة.

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