الملك: الأردن سيبقى صامدا تحميه زنود نشامى القوات المسلحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن سيبقى صامدا تحميه زنود النشامى من أبناء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

وقال الملك في خطاب العرش السامي، اليوم الأربعاء، إن وطننا عظيم بكل أبنائه وبناته ولا يجب أن نسمح لأحد أن يقلل من قيمة منجزاته التي صنعها أبنائه.

وأضاف أنه لا يجب أن نفتح بابا لحاقد أو جاهل، ولنكن جميعا بحجم الأردن ومكانته، وبمستوى شعبه وطموحاته.