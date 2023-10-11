الملك: الأردن سيبقى صامدا تحميه زنود نشامى القوات المسلحة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن سيبقى صامدا تحميه زنود النشامى من أبناء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
وقال الملك في خطاب العرش السامي، اليوم الأربعاء، إن وطننا عظيم بكل أبنائه وبناته ولا يجب أن نسمح لأحد أن يقلل من قيمة منجزاته التي صنعها أبنائه.
وأضاف أنه لا يجب أن نفتح بابا لحاقد أو جاهل، ولنكن جميعا بحجم الأردن ومكانته، وبمستوى شعبه وطموحاته.
MENAFN11102023000208011052ID1107224927
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.