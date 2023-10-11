الـمقاولـين تفتح باب التبرع لدعم غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اكد مجلس نقابة المقاولين الاردنيين، وقوف النقابة ومنتسبيها إلى جانب الاشقاء الفلسطينيين والاهل في غزة في وجه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها من الاحتلال الاسرائيلي.
وقرر مجلس النقابة فتح الباب لجمع التبرعات من اصحاب الايادي البيضاء في مركز النقابة وفروعها ابتداء من الثانية عشرة ظهر يوم السبت القادم وحتى الرابعة مساء على ان يستمر جمع التبرعات طيلة الأسبوع القادم تحت حساب أمانات بإسم "طوفان الأقصى" بالتنسيق مع اللجنة العليا لإعمار فلسطين والهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية لايصال الدعم الى الأهل في فلسطين.
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