Wednesday, 11 October 2023 03:25 GMT

وفد من المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين يزور جامعة جدارا

10/11/2023 7:06:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل رئيس جامعة جدارا بالوكالة الأستاذ الدكتور حابس الزبون، اليوم الأربعاء، وفدا من المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين برئاسة رئيس المجلس الأستاذ الدكتور عاطف كنعان، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين.
وأعرب الدكتور الزبون، خلال اللقاء الذي حضره من المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين رئيس لجنة البحث العلمي والنشر في المجلس الأستاذ الدكتور حمدان نصر، وأعضاء المجلس الدكتور محمود المساد، والدكتورة أميرة يوسف، عن استعداد الجامعة لدعم مبادرات المجلس وفتح أبوابها لتنمية المواهب والمهارات في الوطن بشكل عام، وفي الجامعة بشكل خاص من خلال إبرام اتفاقية تعاون لتوطين مجلة المجلس للموهبة والإبداع داخل الجامعة .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN11102023000208011052ID1107224924

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث