البنك الدولي: نحتاج إلى رفع قدرة الإقراض لـ 150 مليار دولار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا في مراكش، أن البنك بحاجة إلى أن يصبح أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات العالمية وأن يرفع قدرته على الإقراض لـ 150 مليار دولار في العقد المقبل.
وعرض بانجا الذي تسلم منصبه في يونيو، رؤيته لإعادة رسم استراتيجية البنك للقضاء على الفقر في عالم قابل للعيش.
وأكد أن التحديات وبينها الفقر والجوائح والتغير المناخي تحوي مكونات العاصفة القوية التي لا يمكن معالجتها بشكل منفصل.
وأوضح أن التغييرات على صعيد الميزانية والمساهمات من قبل الدول من شأنها أن تزيد قدرة البنك الدولي على الإقراض بـ 150 مليار دولار خلال العقد المقبل.
ويشكل إصلاح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لجعلهما أكثر جاهزية أمام تحديات التغير المناخي ومشكلة الدين والفقر، موضوعا جوهريا في الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين المنعقدة بمراكش في المغرب خلال الأسبوع الراهن. الاقتصادية
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