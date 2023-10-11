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البنك الدولي: نحتاج إلى رفع قدرة الإقراض لـ 150 مليار دولار

10/11/2023 7:06:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا في مراكش، أن البنك بحاجة إلى أن يصبح أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات العالمية وأن يرفع قدرته على الإقراض لـ 150 مليار دولار في العقد المقبل.


وعرض بانجا الذي تسلم منصبه في يونيو، رؤيته لإعادة رسم استراتيجية البنك للقضاء على الفقر في عالم قابل للعيش.


وأكد أن التحديات وبينها الفقر والجوائح والتغير المناخي تحوي مكونات العاصفة القوية التي لا يمكن معالجتها بشكل منفصل.


وأوضح أن التغييرات على صعيد الميزانية والمساهمات من قبل الدول من شأنها أن تزيد قدرة البنك الدولي على الإقراض بـ 150 مليار دولار خلال العقد المقبل.


ويشكل إصلاح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لجعلهما أكثر جاهزية أمام تحديات التغير المناخي ومشكلة الدين والفقر، موضوعا جوهريا في الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين المنعقدة بمراكش في المغرب خلال الأسبوع الراهن. الاقتصادية


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