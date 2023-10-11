قطر تؤكد التزامها بضمان إمدادات الطاقة لأوروبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت قطر وفرنسا اليوم اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما.

وقال بيان لشركة قطر للطاقة، إنها و "توتال إنرجيز" وقعتا اتفاقية بالدوحة اليوم، تقوم بموجبها قطر للطاقة ببيع ما يصل على 3.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لشركة توتال ممثلا عن الجانب الفرنسي لمدة تصل إلى 27 عاما.



وقال البيان، إنه سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال للغاز الطبيعي المسال في جنوب فرنسا، اعتبارا من العام 2026 ولمدة 27 عاما.



وسيتم تزويد كميات الغاز الطبيعي المسال من قبل الشركتين المشتركتين بين شركة قطر للطاقة وتوتال إنيرجيز، واللتين تمتلكان حصصا في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي في قطر.