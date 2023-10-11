خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام غواصة تيتان مع بقايا بشرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف خفر السواحل الأمريكي، الحطام المتبقي من غواصة الأعماق تيتان التي غرقت في المحيط الأطلسي، وكذلك تم العثور على بقايا يفترض أنها بشرية.



وقال مصدر في خفر السواحل الأمريكي: "قام مهندسو الأمن الصناعي من لجنة التحقيق في الحوادث البحرية التابعة لخفر السواحل الأمريكي، بتحديد موقع حطام تيتان المتبقي والأدلة من قاع شمال المحيط الأطلسي".

وأشارت هيئة خفر السواحل، إلى أن الخبراء أرسلوا الأدلة المذكورة إلى الميناء "للتصنيف والتحليل".



ونوهت الهيئة بأنه تم انتشال من حطام الغواصة بقايا يعتقد أنها بشرية، وتم إرسالها إلى الأطباء لتحليلها.



وتم فقدان غواصة "تيتان"، التي كان على متنها 5 أشخاص، يوم 18 يونيو الماضي أثناء رحلة إلى حطام سفينة "تيتانيك" العملاقة التي غرقت في عام 1912 بنتيجة اصطدامها بجبل من الجليد. وتم العثور على حطام الغواصة بعد 4 أيام من فقدان الاتصال بها.

RT