Wednesday, 11 October 2023 01:53 GMT

مبيضين: الحكومة على حياد تام بخصوص انتخابات رئاسة مجلس النواب

10/11/2023 6:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين، إن الحكومة على حياد تام بخصوص انتخابات رئاسة مجلس النواب التي ستتم اليوم.


وقال مبيضين في تصريحات لبرنامج البث المباشر والذي يبث عبر آثير الإذاعة الأردنية، هناك توجيه من رئيس الوزراء بشر الخصاونة بعدم التواصل والتدخل قبل إنجاز مهمة انتخاب رئيس المجلس.
وأضاف المبيضين: "الأردن لم يتخلى في يوماً من الأيام عن مساره الديموقراطي".

MENAFN11102023000208011052ID1107224654

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث