مبيضين: الحكومة على حياد تام بخصوص انتخابات رئاسة مجلس النواب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين، إن الحكومة على حياد تام بخصوص انتخابات رئاسة مجلس النواب التي ستتم اليوم.
وقال مبيضين في تصريحات لبرنامج البث المباشر والذي يبث عبر آثير الإذاعة الأردنية، هناك توجيه من رئيس الوزراء بشر الخصاونة بعدم التواصل والتدخل قبل إنجاز مهمة انتخاب رئيس المجلس.
وأضاف المبيضين: "الأردن لم يتخلى في يوماً من الأيام عن مساره الديموقراطي".
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