وزير الصحة اللبناني يدعو إلى رفع الجاهزية الصحية تحسبا لأي طارئ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس أبيض، وصول مساعدات فورية من الأدوية والمستلزمات خلال يومين، دعما للقطاع الصحي ورفع جهوزيته تحسبا لأي طارئ.وخلال مشاركته في الدورة السبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة حيث سلم رئاسة الدورة بصفته نائب رئيس الدورة التاسعة والستين وذلك نيابة عن وزيرة الصحة الفلسطينية التي لم تتمكن من المشاركة حضوريا بسبب تدهور الأوضاع في غزة، شدد الوزير على "ضرورة وقف الاعمال الحربية في غزة وتحييد العاملين الصحيين والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف إفساحا في المجال للقيام بالواجب الإنساني في هذه الظروف البالغة الشدة".



وقال: "إننا في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط (EMRO)، مدعوون لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود. يجب أن يكون هدفنا المشترك هو إنشاء نظام رعاية صحية إقليمي أكثر إنصافا ومرونة. ومن خلال تبني المسؤولية الجماعية والعمل الموحد، يمكننا التخفيف من الفوارق، وتعزيز استعدادنا لمواجهة التحديات الصحية الوشيكة".



وأعلن أنه تبلغ من مسؤولي منظمة الصحة العالمية عن مساعدات فورية من الأدوية والمستلزمات ستصل للبنان خلال يومين ما سيساعد على دعم القطاع الصحي في لبنان ورفع جهوزيته تحسبا لأي طارئ.

RT