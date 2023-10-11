المكسرات للرضع- الفوائد والعمر المناسب لتناولها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتساءل بعض الأمهات عن العمر المناسب لإدراج المكسرات في النظام الغذائي اليومي للرضع، خوفًا من تقديمها في سن مبكرة، مما يؤثر سلبًا على صحتهم.



فوائد المكسرات للرضع

1- تصبح مناعة الرضع أكثرة قوة عند تناول المكسرات، لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تزيد من قدرة الجسم على التصدي للبكتيريا والفيروسات.

2- تلعب المكسرات دورًا كبيرًا في دعم وتطوير وظائف المخ عند الرضع، لغناها بأحماض أوميجا 3، التي تساعد على زيادة ذكائهم وتعزيز قدراتهم على التركيز والانتباه والتعلم.

3- تلعب المكسرات دورًا كبيرًا في بناء وتقوية عضلات الرضع، لأنها تحتوي على مستويات مرتفعة من البروتين.

4- تتميز المكسرات باحتوائها على معدن الكالسيوم، الذي يساهم في تقوية عظام الرضع وحمايتها من الكسور والإصابة باللين والهشاشة.

5- توفر المكسرات حماية كبيرة للرضع ضد الإصابة بالأنيميا، لاحتوائها على معدن الحديد، الذي يعمل على إنتاج كريات الدم الحمراء، المسؤولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

6- تمثل المكسرات أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية عند الأطفال، لأن أحماض أوميجا 3 التي تتمتع بها تساهم في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.



العمر المناسب لتناول الرضع المكسرات

وأوصت استشاري تغذية الأطفال الأمهات بعدم منح المكسرات للرضع إلا بعد بلوغهم عمر 10 أشهر أو بعد إتمامهم العام الأول، مع ضرورة مزجها بأطعمة أخرى، لتعزيز قيمتها الغذائية، مثل الفواكة والزبادي.



وأشارت إلى أهمية تقديم عينة من المكسرات للرضيع في البداية، مضيفةً: "إذا عانى من الطفح الجلدي وتورم الوجه ومغص البطن بعد تناولها، فهذا دليل على أنه مصاب بالحساسية تجاهها، ويجب إبعادها تمامًا عنه".

الكونسلتو

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