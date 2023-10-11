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بريطانيا : متظاهر يستبدل العلم الاسرائيلي بعلم فلسطين وسط هتافات عالية - فيديو

10/11/2023 6:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استبدل متظاهرون داعمون للشعب الفلسطيني في بريطانيا العلم الإسرائيلي الذي كان يرفرف فوق مبنى بلدية مدينة شيفيلد البريطانية بالعلم الفلسطيني.


وبالتفاصيل ، أظهرت اللقطات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً يتسلق سطح المبنى لإزالة العلم الإسرائيلي قبل أن يلقيه أرضًا ويرفع العلم الفلسطيني وسط هتافات داعمة من قبل المتظاهرين.


وأصدر مجلس مدينة شيفيلد بيانًا أكد فيه أن "عددًا من الأفراد" قاموا بتسلق المبنى في مساء الثلاثاء، وأعلنوا أنهم يعملون مع الشرطة للتحقيق في هذا الحادث.


وقال توم هانت، رئيس مجلس مدينة شيفيلد: "كل فرد لديه الحق في التظاهر بشكل سلمي وآمن، ولكن لا يمكننا دعم الأحداث التي وقعت خارج مبنى بلدية شيفيلد". وأضاف: "المتظاهرون يعرضون أنفسهم والآخرين لخطر جسيم."

بي بي سي

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