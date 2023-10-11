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جيش الاحتلال يعلن منطقة غلاف غزة منطقة عسكرية مغلقة

10/11/2023 6:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل اعلام عبرية، إن جيش الاحتلال أعلن أن منطقة غلاف غزة منطقة عسكرية مغلقة.

وأضافت أنه يمنع على المستوطنين الدخول اليها بسبب الخطورة العالية.



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