جيش الاحتلال يعلن منطقة غلاف غزة منطقة عسكرية مغلقة
التاريخ
10/11/2023 6:13:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل اعلام عبرية، إن جيش الاحتلال أعلن أن منطقة غلاف غزة منطقة عسكرية مغلقة.
وأضافت أنه يمنع على المستوطنين الدخول اليها بسبب الخطورة العالية.
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