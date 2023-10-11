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الاتصال الحكومي تعقد محاضرة حول معايير النزاهة الوطنية

10/11/2023 6:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقدت وزارة الاتصال الحكومي اليوم الأربعاء محاضرة توعوية بعنوان "معايير النزاهة الوطنية" ألقاها مدير مديرية النزاهة والوقاية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عاصم الجدوع.
وأكد أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة خلال كلمة في المحاضرة، أهمية دور الإعلام في التوعية والتثقيف حول تطبيق معايير النزاهة الوطنية.
وأشاد النوايسة بدور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الحد من الفساد وتجفيف منابعه، إضافة إلى العمل الوقائي والاستباقي والعلاجي الذي تقوم به للحفاظ على مؤسسات ودوائر الدولة من أية شبهات.

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