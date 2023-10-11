الاتصال الحكومي تعقد محاضرة حول معايير النزاهة الوطنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقدت وزارة الاتصال الحكومي اليوم الأربعاء محاضرة توعوية بعنوان "معايير النزاهة الوطنية" ألقاها مدير مديرية النزاهة والوقاية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عاصم الجدوع.
وأكد أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة خلال كلمة في المحاضرة، أهمية دور الإعلام في التوعية والتثقيف حول تطبيق معايير النزاهة الوطنية.
وأشاد النوايسة بدور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الحد من الفساد وتجفيف منابعه، إضافة إلى العمل الوقائي والاستباقي والعلاجي الذي تقوم به للحفاظ على مؤسسات ودوائر الدولة من أية شبهات.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN11102023000208011052ID1107224649
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.