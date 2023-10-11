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إحالة 20 مخالفاً إلى النيابة العامة لرفعهم الأسعار

10/11/2023 6:13:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 20 مخالفاً إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية الإقدام على رفع أسعار السلع الأساسية على المواطنين دون مبرر.

ورصدت طواقم الوزارة إقدام بعض المحلات التجارية على استغلال الحالة الراهنة تحت مبررات ارتفاع الطلب على السلع، وزيادة تكاليف التوصيل وخاصة في قطاع الخضراوات، وبموجب ذلك تم اتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن طواقم الرقابة والتفتيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لن تسمح لأحد بالتلاعب بالأسعار، والعبث بالأمن الغذائي، واستغلال احتياجات المواطنين.

ودعت المواطنين إلى عدم المبالغة في شراء السلع وتخزينها، فليس هناك أي مبرر للتهافت على الشراء، في ظل توفر مخزون تمويني من كل السلع يكفي لمدة 6 أشهر بشكل متواصل دون انقطاع، والطحين لمدة 3 أشهر.


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