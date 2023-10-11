ارتفاع التضخم في الأردن لـ 2.31 % خلال 9 أشهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك“التضخم” لشهر أيلول من عام 2023 والذي أظهر ارتفاعاً نسبته 1.19% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.52% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.



وعلى المستوى التراكمي فقد شهد الرقم القياسي للأشهر التسعة الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبتة 2.31% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.



وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2023 ما مقداره 109.70 مقابل 108.41 لنفس الشهر من عام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر أيلول من عام 2023 ما مقداره 109.70 مقابل 109.13 للشهر الذي سبقه من نفس العام.

أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ما مقداره 108.78 مقابل 106.33 لنفس الفترة من عام 2022.



وساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 بشكل رئيسي مجموعات“الأمتعة الشخصية” بنسبة 7.92%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 5.18%، و”الايجارات” بنسبة 3.25%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 2.86%، و”الحبوب ومنتجاتها” بنسبة 2.45%. في حين انخفضت أسعار“المنسوجات البيتية” بنسبة (1.28%)، و”الوقود والانارة” بنسبة (1.17%)، و“المشروبات والمرطبات” بنسبة (0.80%)، و“النقل” بنسبة (0.45%).



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة“الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 7.29%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 3.03%، و”الوقود والانارة” بنسبة 1.59%، و”النقل” بنسبة 1.20%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 0.54%.