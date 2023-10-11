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1055 شهيدا ونحو 5 آلاف جريح في غزة

10/11/2023 6:00:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت الماضي، إلى أكثر من ألف شهيد ونحو 5 آلاف جريح على الأقل، بحسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة في القطاع الأربعاء.

وقالت الوزارة الفلسطينية في بيان، إن "1055 شهيدا ونحو 5184 جريحا" جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الخامس على التوالي.

وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى أن عدد الشهداء بلغ 950 شهيدا ونحو 5 آلاف جريح على الأقل.

وفي الضفة الغربية المحتلة، وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 23، والإصابات وصلت إلى 130، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة الفلسطينية.

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