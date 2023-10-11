1055 شهيدا ونحو 5 آلاف جريح في غزة

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- Khaberni) خبرني - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت الماضي، إلى أكثر من ألف شهيد ونحو 5 آلاف جريح على الأقل، بحسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة في القطاع الأربعاء.
وقالت الوزارة الفلسطينية في بيان، إن "1055 شهيدا ونحو 5184 جريحا" جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الخامس على التوالي.
وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى أن عدد الشهداء بلغ 950 شهيدا ونحو 5 آلاف جريح على الأقل.
وفي الضفة الغربية المحتلة، وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 23، والإصابات وصلت إلى 130، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة الفلسطينية.
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