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نادال سيشارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

10/11/2023 5:31:46 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، كريغ تيلي، اليوم الأربعاء، إن "رافائيل نادال سيشارك في البطولة في يناير (كانون الثاني) 2024"، مع عودة اللاعب البالغ عمره 37 عاماً والمصنف الأول على العالم سابقاً إلى المنافسات بعد خضوعه لجراحة في أعلى الفخذ في وقت سابق هذا العام.

وفي يونيو (حزيران) الماضي قال ممثل نادال، الحاصل على 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، إن "موسم اللاعب الإسباني انتهى بالفعل بعد خضوعه لجراحة أعلى الفخذ ستبعده عن ملاعب التنس نحو خمسة أشهر".

وكان نادال غاب قبلها عن المنافسات منذ يناير (كانون الثاني) بعد إصابته في أعلى الفخذ في مباراته بالدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة. وبينما قال ممثل نادال بينيتو بيريز بارباديو
إنه "لا يوجد شيء للإعلان عنه حتى الآن بشأن جدول اللاعب الإسباني القادم"، أكد تيلي عبر برنامج تلفزيوني مشاركة نادال. وقال "يمكننا أن نكشف هنا حصرياً أن رافا سيعود".

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