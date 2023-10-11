روديغير يوصي ريال مدريد بالتعاقد مع مدافع فنلندي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت صحيفة fichajes الإسبانية إن لاعب ريال مدريد أنطونيو روديغير أوصى إدارة ناديه بالتعاقد مع مدافع فنلندي.
قالت صحيفة fichajes الإسبانية إن "لاعب ريال مدريد أنطونيو روديغير أوصى إدارة ناديه بالتعاقد مع مدافع فنلندي".
ذكرت الصحيفة أن الدولي الألماني أبدى إعجابه بمدافع ميلان الإيطالي، ماليك ثياو، مؤكداً أنه يناسب "الملكي"، مشدداً على أنه يمتلك مستقبلاً جيداً، خاصة أنه انضم إلى منتخب ألمانيا وخاض مباراتين مع "الماكينات" بصفته يحمل الجنسية الألمانية.
وأشارت إلى أن "الميرنغي" يتلقى دائماً ترشيحات لتدعيم خد دفاعه في الفترة المقبلة، مبينة أن روديغير رشح المدافع البالغ من العمر 22 عاماً.
وأوضحت أنه رغم القيمة السوقية المحددة للاعب "الروسونيري" على موقع ترانسفير ماركت والبالغة 20 مليون يورو، ولكن من المتوقع أن يطلب ميلان مبلغاً أعلى بكثير في حال تحرك ريال مدريد نحوه.
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