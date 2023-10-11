روديغير يوصي ريال مدريد بالتعاقد مع مدافع فنلندي

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت صحيفة fichajes الإسبانية إن لاعب ريال مدريد أنطونيو روديغير أوصى إدارة ناديه بالتعاقد مع مدافع فنلندي.

قالت صحيفة fichajes الإسبانية إن "لاعب ريال مدريد أنطونيو روديغير أوصى إدارة ناديه بالتعاقد مع مدافع فنلندي".

ذكرت الصحيفة أن الدولي الألماني أبدى إعجابه بمدافع ميلان الإيطالي، ماليك ثياو، مؤكداً أنه يناسب "الملكي"، مشدداً على أنه يمتلك مستقبلاً جيداً، خاصة أنه انضم إلى منتخب ألمانيا وخاض مباراتين مع "الماكينات" بصفته يحمل الجنسية الألمانية.

وأشارت إلى أن "الميرنغي" يتلقى دائماً ترشيحات لتدعيم خد دفاعه في الفترة المقبلة، مبينة أن روديغير رشح المدافع البالغ من العمر 22 عاماً.

وأوضحت أنه رغم القيمة السوقية المحددة للاعب "الروسونيري" على موقع ترانسفير ماركت والبالغة 20 مليون يورو، ولكن من المتوقع أن يطلب ميلان مبلغاً أعلى بكثير في حال تحرك ريال مدريد نحوه.