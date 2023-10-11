عبدالله بن زايد: ارتفاع وتيرة التصعيد يزيد حالة عدم الاستقرار في المنطقة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، معالي جورجوس جرابيتريتيس وزير خارجية جمهورية اليونان.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

كما استعرض الجانبان مخرجات زيارة العمل التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى أثينا في شهر أبريل الماضي، ودورها في دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين نحو آفاق أرحب من النمو والتطور.

كما تركزت مباحثات الجانبين على تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دفع جهود التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وفي هذا الصدد ، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية احتواء الموقف المتأزم على الصعيد الإسرائيلي الفلسطيني في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن تردي الأوضاع وارتفاع وتيرة التصعيد يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

كما أكد سموه عمق علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية اليونان، مشيرا إلى أن البلدين يرتبطان بشراكة استراتيجية مميزة في عدة مجالات داعمة لتطلعاتهما التنموية.

وجرى خلال اللقاء أيضا بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في منطقة غرب البلقان وسبل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فيها.

أحمد جمال / إبراهيم نصيرات