عبدالله بن زايد: ارتفاع وتيرة التصعيد يزيد حالة عدم الاستقرار في المنطقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، معالي جورجوس جرابيتريتيس وزير خارجية جمهورية اليونان.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.
كما استعرض الجانبان مخرجات زيارة العمل التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى أثينا في شهر أبريل الماضي، ودورها في دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين نحو آفاق أرحب من النمو والتطور.
كما تركزت مباحثات الجانبين على تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دفع جهود التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وفي هذا الصدد ، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية احتواء الموقف المتأزم على الصعيد الإسرائيلي الفلسطيني في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن تردي الأوضاع وارتفاع وتيرة التصعيد يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
كما أكد سموه عمق علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية اليونان، مشيرا إلى أن البلدين يرتبطان بشراكة استراتيجية مميزة في عدة مجالات داعمة لتطلعاتهما التنموية.
وجرى خلال اللقاء أيضا بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في منطقة غرب البلقان وسبل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فيها.
أحمد جمال / إبراهيم نصيرات
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