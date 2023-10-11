89 % من المسؤولين التنفيذيين بالإمارات يتوقعون نمو الإيرادات

كشفت دراسة جديدة، أجرتها منصة تكنولوجيا الموارد البشرية «داروين بوكس» أن المسؤولين التنفيذيين في دولة الإمارات يتوقعون بأغلبية ساحقة نمو إيرادات وأرباح شركاتهم، خلال العامين المقبلين، ويقدم تقرير «آفاق تطور الموارد البشرية 2023» تحليلاً معمقاً لتوقعات الشركات والموظفين من أقسام الموارد البشرية، ومدى قدرة هذه الأقسام على تلبيتها.

وأظهرت الدراسة أن 89% من المسؤولين التنفيذيين في الإمارات يتوقعون زيادة أرباح شركاتهم، وتتوقع نسبة مماثلة منهم نمو الإيرادات، ويتوقع نحو ثلاثة أرباع المسؤولين التنفيذيين (72%) تحقيق هذا النمو، من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، بينما يتوقع 82% تحقيقه من خلال التوسع العضوي.



ومع وصول الاستدامة إلى أعلى مستوياتها والتوجه المتنامي نحو تمويل المبادرات الخضراء يتوقع 67% من المسؤولين التنفيذيين زيادة الاستثمارات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات.

في الوقت نفسه يعتقد 80% من هؤلاء المسؤولين التنفيذيين أن مؤسساتهم ستزيد عدد موظفيها، ويشير ذلك إلى أنه، وبالتوازي مع التركيز على زيادة الإنتاجية، يتطلع الرؤساء التنفيذيون أيضاً إلى توظيف المزيد من المواهب والمهارات الناشئة.

توقعات إيجابية

وقال تشيتانيا بيدي، المؤسس المشارك لشركة «داروين بوكس»: «يبدو واضحاً أن المسؤولين التنفيذيين في دولة الإمارات لديهم توقعات اقتصادية إيجابية للغاية، وسيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى خلق المزيد من فرص العمل خلال الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة. وسيكون هناك تركيز أكبر كذلك على أقسام الموارد البشرية، ولذلك يتعين على هذه الأقسام التعامل بكفاءة مع توقعات الموظفين المتزايدة، والمشهد الرقمي سريع التحول، وضغط أصحاب المصلحة لتوفير أماكن عمل شاملة، ولا يحاول التقرير التقليل من شأن هذه التحديات، وإنما يدعو مسؤولي الموارد البشرية إلى اغتنام الفرصة، للارتقاء بأداء مؤسساتهم بالاستفادة من القدرات التحولية للتكنولوجيا».



تحديات الرقمنة

وعلى الرغم من الفرص المتاحة تواجه الشركات في دولة الإمارات تحديات مرتبطة بالمشهد الرقمي سريع التحول، ونماذج العمل عن بعد، والعمل الهجين، والمطالبات المتجددة بتبني ممارسات عمل أكثر شمولاً واستدامة.

ومن أبرز هذه التحديات بحسب المسؤولين التنفيذيين هو عدم قدرة الشركات على مواءمة ثقافة العمل، وانخفاض إنتاجية الموظفين، حيث قال 38% منهم إن شركاتهم لا تستطيع مواءمة ثقافتها المؤسسية مع بيئات العمل المتغيرة، ويأتي ذلك في وقت تتوقع فيه الأجيال المتعددة من الموظفين تجارب متنوعة من أصحاب العمل بناء على مراحلهم الشخصية والمهنية.

وفرضت أماكن العمل بعد جائحة «كوفيد 19» متطلبات جديدة على إدارات الموارد البشرية لاستيعاب قوى عاملة، تتمتع بوعي صحي أكبر وقدرة أعلى على التنقل، وقال 54% من المشاركين في الدراسة إنهم يجدون صعوبة في تلبية الاحتياجات المرتبطة بسلامة ورفاه الموظفين، وأكد 46% منهم أن أقسام تكنولوجيا المعلومات لديهم لم تكن قادرة على معالجة الجوانب الأمنية المتعلقة بالعمل عن بعد، وبالتوازي مع ذلك وجد 31% منهم صعوبة في إنشاء نماذج عمل هجينة مناسبة.

التكيف مع المتغيرات

ومع التنفيذ الكامل لخطط التحول الرقمي يرى 69% من المسؤولين التنفيذيين في دولة الإمارات أن التكيف مع طرق العمل الرقمية الجديدة يعتبر من أكبر التحديات التي يواجهونها، حيث يقول 31% إنهم غير مستعدين للتخفيف من مخاطر التوجهات الرقمية الحديثة، وقال 31% آخرون إنهم لا يستطيعون وضع تصور جديد للعمل بالاستفادة من قدرات الفرق الرقمية والمتصلة على نحو كامل.

واستجابة لذلك تعمل المؤسسات على زيادة استثماراتها في التكنولوجيا لتحسين كفاءة الموارد البشرية، وتخطط 64% من المؤسسات في دولة الإمارات لاعتماد التقنيات الروبوتية والأتمتة في مجال الموارد البشرية، خلال الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة. علاوة على ذلك يخطط 64% للاستثمار في رقمنة أنظمة الموارد البشرية، بينما يخطط 53% لإعادة تصميم العمليات بشكل شامل.

تعزيز الإنتاجية

وأضاف بيدي: «تمثل أجندات رقمنة الموارد البشرية الأولية القصوى لدى المؤسسات في جميع أنحاء العالم ودولة الإمارات خصوصاً، وذلك لدورها في تعزيز الإنتاجية وسرعة أداء الأعمال والارتقاء بتجربة الموظف الشاملة. وفي 'داروين بوكس'، لدينا إيمان راسخ بأن التعرف على التكنولوجيا وتطبيقها لتعزيز الكفاءة التشغيلية يعتبر مرحلة أولية، ولكن العائد الحقيقي على الاستثمار يظهر عندما تستمر المؤسسات في اعتماد التكنولوجيا واستخدامها للتكيف مع التغيرات الآخذة بالتطور. وفي سبيل ذلك، نحرص على التعاون الحثيث مع قاعدة عملائنا، والاستماع بعناية إلى احتياجاتهم ومن ثم تزويدهم بحلول مبتكرة تتيح لهم الحفاظ على مكانتهم الريادية».

تلبي «داروين بوكس»، المنصة السحابية المتخصصة بإدارة رأس المال البشري، احتياجات الموارد البشرية على امتداد دورة الحياة المهنية للموظفين من خلال توفير تجارب عمل حديثة واستخدام التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي. ومع دعمها أكثر من 850 مؤسسة بكوادر عاملة تقارب 2.2 مليون موظف في 110 دولة حول العالم، حققت الشركة نمواً في الإيرادات بمقدار 2.6 مرة وزادت عدد موظفيها بنسبة 240% في الإمارات منذ انضمامها إلى نادي شركات الـ «يونيكورن» عبر تحقيق النجاح في جولة تمويل من الفئة D في يناير 2022. وافتتحت الشركة مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي.

وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت بين شهري فبراير ومايو من العام الجاري (2023)، بالتعاون مع منصة People Matters، وشارك فيه أكثر من 1200 مسؤول للموارد البشرية وحوالي 1500 موظف في جنوب شرق آسيا والهند والشرق الأوسط.