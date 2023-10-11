غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق دورات تطوير التطبيقات الذكية

أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، المرحلة الأولى والمتطورة من أكاديمية تدريب الإماراتيين، بعد إطلاقها في نهاية أغسطس الماضي المرحلة التأسيسية من الأكاديمية.



وتعتبر أكاديمية تدريب الإماراتيين برنامجاً تدريبياً إلكترونياً حديثاً لتطوير مهارات البرمجة وتطبيقات الهاتف المحمول يستهدف الإماراتيين ضمن مبادرة "طَبِّق في دبي". وتهدف مبادرة "طَبِّق في دبي" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى تعزيز منهجيات التفكير الاستباقي، لدى الشباب ورواد الأعمال الرقمية، وكيفية تحديد فكرة عمل أولية لتطبيقات الهواتف وإشراك المجتمع في جهود تصميم مستقبل التطبيقات الذكية.

وعقب مرحلة تأسيسية بدأت في أغسطس، تنطلق المرحلة الأولى والرئيسية من البرنامج لتوفر رحلة تعليمية شاملة تنقسم إلى مسارين؛ تطوير تطبيقات نظام "أندرويد"، وتطوير تطبيقات نظام"iOS". ويمكن للمشاركين اختيار إكمال أحدهما أو كلاهما، وعند الانتهاء يكونون مؤهلين للتقدم للحصول على شهادة تقنية رقمية متقدمة (Nanodegree).

ويمكن تقديم طلبات الانضمام للمرحلة التدريبية الأولى من الأكاديمية من خلال زيارة الرابط التالي تعليقه على إطلاق المرحلة التدريبية الجديدة في الأكاديمية، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "حققت أكاديمية تدريب الإماراتيين أصداءً إيجابية للغاية وإقبالاً كبيراً. وفي ضوء هذا النجاح، ستقدم المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي حول تطوير المهارات الرقمية منهجاً دراسياً متعمقاً وجذاباً حول أساسيات تطوير التطبيقات الذكية وصولاً إلى إتقان تصميمها".



وأضاف القرقاوي قائلاً: "يأتي إطلاق المرحلة الجديدة من أكاديمية تدريب الإماراتيين تماشياً مع مبادرة 'طَبِّق في دبي' ودعماً لتوجيهات حكومة الإمارة الاستشرافية لتطوير البرامج القادرة على تحويل دبي إلى وجهة رائدة في القطاع الرقمي العالمي. وندرك أهمية الفكر الاستشرافي، كما نعي دور هذا التدريب في مساعدتنا على بناء كادر متمرس من المبرمجين ومطوري التطبيقات الإماراتيين،

مما يرسخ مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المراكز الرقمية المدعومة بالتكنولوجيا تنوعاً ومرونةً في العالم".

تبدأ المرحلة الأولى بأساسيات تطوير تطبيقات أنظمة التشغيل، وتركز على تزويد المشاركين بالمهارات التقنية ومهارات تجربة المستخدم وواجهة المستخدم اللازمة لتطوير التطبيقات حتى يصل المشاركون من مرحلة متقدمة في مجال تطوير التطبيقات. وتتميز هذه المرحلة بمنهاج شامل يتضمن دورات تدريبية متخصصة تشمل لغات البرمجة لأنظمة التشغيل، وتصميم تطبيقات أنظمة التشغيل "أندرويد" و"iOS".



ويهدف المنهاج إلى إعداد مطورين ذوي خبرة جيدة ومهارة تقنية عالية، يتمتعون بفهم عميق للسوق واحتياجات المستخدمين، وقدرة على مواجهة تحديات العالم الحقيقي في مجال تطوير التطبيقات. وإلى جانب تزويدهم بالمهارات اللازمة ليصبحوا مطورين ماهرين لنظامي التشغيل "أندرويد" و"iOS"، سيعمل المنهاج على تعزيز معارف المشاركين وقدراتهم في مجال تطوير التطبيقات. وستسنح الفرصة للمشاركين في الأكاديمية للمشاركة في ورش عمل متخصصة، مع مدربين وخبراء إماراتيين لمساعدتهم على تحويل مهاراتهم وأفكارهم إلى تطبيقات على أرض الواقع.

وتعتبر أكاديمية تدريب الإماراتيين مبادرةٍ تم إطلاقها تحت مظلة مبادرة "طَبِّق في دبي"، وتستهدف تعليم المواطنين الإماراتيين أساسيات البرمجة وبناء تطبيقات الهاتف المحمول. كما يهدف البرنامج إلى تثقيف الإماراتيين وصقل خبراتهم ودعمهم في بدء مشاريعهم التجارية من خلال تطوير التطبيقات. ويتاح المشاركة بالأكاديمية حصرياً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من مختلف الأعمار ومن كافة الإمارات، حيث ستقوم بتعليمهم وتطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم بهدف دعمهم لبدء مشاريعهم التجارية الخاصة.



وتسعى مبادرة "طَبِّق في دبي"، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى تدريب وتأهيل أكثر من 1000 إماراتي على أساسيات البرمجة، وابتكار تطبيقات الهاتف المحمول، ونماذج إنشاء الأعمال. وتهدف المبادرة إلى مضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي إلى 3 أضعاف بحلول عام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية خلال العامين القادمين.