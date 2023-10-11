تريب دوت كوم غروب: سياح من الصين يتوافدون إلى دبي في الأسبوع الذهبي

استقطبت منطقة الشرق الأوسط أعداداً كبيرة من السياح الصينيين خلال عطلة الأسبوع الذهبي التي استمرت 8 أيام، حيث قدمت وجهات السفر الشهيرة مثل دبي تأشيرات مجانية، وزادت من سعة الرحلات الجوية، حسبما قالت شركة "تريب دوت كوم غروب"



وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة جين صن في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" اليوم الثلاثاء، إن الزيارات إلى المنطقة على أساس سنوي زادت بنسبة من ثلاثة أرقام (100% وما فوق)، من دون تقديم رقم محدد. كان الطلب الصيني قد تقلص في العام الماضي، بعدما أدت قواعد "صفر كوفيد" الصارمة إلى الإحجام عن السفر محلياً وخارجياً.

أوضحت صن أن تايلندا، التي تمنح أيضاً تأشيرات مجانية للسياح الصينيين، أثبتت شعبيتها بالنسبة إلى السياح الصينيين، وكذلك سنغافورة التي تقود المنطقة في استعادة معدلات السفر الجوي.

كانت الصين أكبر مصدر للسياحة المتدفقة إلى الخارج في العالم خلال عام 2019، وبالتالي، فإن انتعاشها يمثل أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى القطاع على الصعيد العالمي. مع ذلك، أشار المسافرون الصينيون حتى الآن إلى أنهم متخوفون من القيام برحلات خارجية باهظة الثمن، وهم ينفقون أموالهم على السفر الداخلي والتجارب الأخرى القريبة من بلادهم.

بحسب صن، فإن هناك عقبات تعترض تعافي حركة السفر إلى الخارج، تشمل الإجراءات الطويلة للحصول على تأشيرات إلى بعض الوجهات، إضافة إلى القيود المتعلقة بالطاقة الاستيعابية للرحلات الجوية. وأضافت أنه بالنسبة إلى المسافرين الراغبين في الذهاب إلى أوروبا، فإن الحصول على تأشيرة شنغن قد يستغرق ستة أشهر أو أكثر.

هذه القيود أدت إلى تباطؤ وتيرة تعافي سفر الصينيين برحلات لمسافات طويلة، مثل أوروبا والولايات المتحدة. وقالت صن إن إجمالي عدد عمليات البحث عن الرحلات عبر الشركة تجاوز بالفعل مستويات عام 2019.