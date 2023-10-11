طيران الإمارات تقدم هدايا مجانية لمسافري الرحلات الطويلة

تقدم طيران الإمارات لركاب الدرجة السياحية الممتازة، والدرجة السياحية، المسافرين على الرحلات الطويلة، مجموعات مستلزمات الراحة المجانية على الطائرة، التي صُممت بالشراكة مع منظمة «متحدون من أجل الحياة البرية United for Wildlife»، وذلك لتسليط الضوء على ثمانية من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض على كوكبنا.

وذكرت الناقلة في بيان أن الحفاظ على الحياة البرية والموائل ركيزة أساسية، في إطار عمل طيران الإمارات للاستدامة البيئية.



وتسلط مجموعة مستلزمات الراحة الجديدة الضوء على شراكة طيران الإمارات الطويلة مع منظمة «متحدون من أجل الحياة البرية»، والتزامها برفع مستوى الوعي حول الأنواع المهددة بالانقراض، ومنع التجارة غير المشروعة بالحياة البرية ومنتجاتها، وتعد الحيوانات الموجودة على الحقائب والإشارات المرجعية من أكثر الأنواع، التي يتم الإتجار غير المشروع بها في العالم، وهي: السلحفاة منقار الصقر، والفيل الأفريقي، والمكاو، والغوريلا الجبلية، وسمك القرش، والأسد، والبنغولين، ووحيد القرن.

وشاركت منظمة «متحدون من أجل الحياة البرية» بعض الإحصاءات المؤثرة، التي تسلط الضوء على حجم المشكلة، مثل أن 100 فيل يتم صيدها بشكل غير مشروع يومياً على مستوى العالم، ما يعني أن الأفيال، بمعدلات الصيد الجائر الحالية يمكن أن تنقرض بحلول عام 2025، كما لم يتبق الآن سوى 30 ألف وحيد قرن في البرية مقارنة بـ500 ألف في بداية القرن العشرين، وفي ذات الوقت، فإن حيوان البنجولين هو أكثر الثدييات التي يتم الاتجار غير المشروع بها في العالم.

وقال ديفيد فين، الرئيس المشارك لمنظمة متحدون من أجل الحياة البرية: «الاتجار غير المشروع في الحياة البرية جريمة دولية منظمة تدفع العديد من الأنواع المهددة في جميع أنحاء العالم نحو الانقراض بمعدل ينذر بالخطر. وتلعب شركات الطيران وغيرها من شركات النقل دوراً كبيراً في تعطيل سلاسل التوريد الخاصة بالمهربين. وقد أثبتت طيران الإمارات باستمرار قيادتها والتزامها في التصدي لهذا التهديد العالمي. ويسعدنا أن نرى مجموعات مستلزمات الراحة الجديدة من طيران الإمارات على متن الطائرة الآن، ونأمل أن يجدها المسافرون مفيدة وملهمة».

وتشارك طيران الإمارات بفعالية في جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية واستغلالها، وهي عضو في فريق عمل متحدون من أجل نقل الحياة البرية. ولا تتسامح طيران الإمارات مطلقاً مع التجارة غير المشروعة بالحياة البرية ومنتجاتها، وقد فرضت ذراع الشحن التابعة لها، الإمارات للشحن الجوي، حظراً كاملاً على جوائز صيد الأفيال ووحيد القرن والأسود والنمور. وفي يونيو (حزيران) 2023، عززت طيران الإمارات التزامها بالممارسات المسؤولة بيئياً من خلال تحقيق المرحلة الأولى من التقييم البيئي للاتحاد الدولي للنقل الجوي IEnvA واعتماد نموذج التجارة غير المشروعة بالحياة البرية.

وتتميز حقائب أدوات مستلزمات الراحة الجديدة من طيران الإمارات بأنها قابلة لإعادة الاستخدام ومصنوعة من ورق كرافت قابل للغسل مع رسومات فنية مخصصة للحيوانات مطبوعة بحبر غير سام. وتتضمن المحتويات مجموعة مختارة من مستلزمات السفر المصنوعة من مواد تقلل من استخدام البلاستيك، مثل فرشاة الأسنان المصنوعة من مزيج من قش القمح والبلاستيك، والجوارب وظلال العيون المصنوعة من بلاستيك معاد تدويره (rPET بولي إيثيلين تيريفثاليت معاد تدويره). وتعيد طيران الإمارات أيضاً سدادات الأذن تدريجياً إلى حقائب مستلزمات الراحة نظراً للطلب الكبير عليها من العملاء.