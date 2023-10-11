قطر توقع اتفاقيتين لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا لمدة 27 عاما

وقعت قطر الأربعاء اتفاقيتين لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا لمدة 27 عاما بدءا من سنة 2026، في خطوة تندرج في إطار مسعى الدولة الأوروبية لتنويع الإمدادات، حسبما أفادت مجموعة الطاقة القطرية الحكومية في بيان.

وقعت الاتفاقيتان شركتين تابعتين لكل من "قطر للطاقة" و "توتال إينرجي " لتوريد ما يصل إلى 3,5 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، على أن يتم تسليم الشحنات إلى محطة فوس كااوو في جنوب فرنسا، بحسب البيان.

وأكد البيان أن عملية توريد الغاز ستكون "اعتبارا من العام 2026 ولمدة27 عاما".

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي "يؤكد توقيع هاتين الاتفاقيتين الجديدتين مع شريكتنا توتال إينرجي التزامنا المستمر تجاه الأسواق الأوروبية بشكل عام، وتجاه السوق الفرنسية على وجه الخصوص، وبالتالي المساهمة في أمن الطاقة في فرنسا".

وأضاف أن "التزامنا بضمان إمدادات طاقة مستمرة وموثوقة إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم يستند إلى استثماراتنا الكبيرة عبر سلسلة صناعة الغاز بأكملها".

ويذكر أن توتال إينرجي شريكة في مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، بحصة تبلغ 6,25 بالمئة في مشروع حقل الشمال الشرقي، وحصة تبلغ 9,375 بالمئة في مشروع حقل الشمال الجنوبي.

وقطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا. وتقدر "قطر للطاقة" أن حقل الشمال يحتوي على نحو 10 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.

- مزيد من الإمدادات- في إطار توسعة حقل الشمال والذي يمتد إلى الأراضي الإيرانية، من المقرر أن ترفع قطر إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60 في المئة أو أكثر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.

وقد وضعت هذا الشهر حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال.

وفي أعقاب الحرب في أوكرانيا

عام 2022، سارعت الدول الأوروبية للبحث عن بدائل لإمدادات الغاز الطبيعي بعد التخلي عن الغاز الروسي.

وكانت شل البريطانية وأيني الإيطالية وإكسون موبيل وقعت عقودا للمشاركة في توسعة الحقول القطرية.

وقال رئيس شركة "توتال إينرجي " باتريك بويان للصحافيين خلال حفل وضع حجر الأساس إن توسعة حقل الشمال كان "مشروعا ضخما"، ويأتي مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من أوروبا في ظل العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وتابع "نحتاج إلى مزيد من الإمدادات. هذا واضح. لا تزال السوق هشة"، مضيفا "هذا المشروع كبير وسيضيف مساحة في السوق".

وتعد الدول الآسيوية، وعلي رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الرئيسية للغاز القطري.

وتعادل صفقة قطر مع توتال من ناحية المدة تلك التي توصلت إليها مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية وسينوبك الصينية، مما يجعلها ثالث صفقة من نوعها في صناعة الغاز المسال.