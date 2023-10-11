والدا زوجة رئيس وزراء اسكتلندا عالقان في غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، أمس الاثنين، إن والدي زوجته محاصران في قطاع غزة، منذ السبت.
يذكر أن يوسف متزوج من الفلسطينية نادية النكلة، وكان والداها اللذان يعيشان في دندي بشمال شرق اسكتلندا يزوران عائلتهما في غزة عندما وقعت الأحداث الأخيرة.
وقال يوسف للصحافيين "كانوا في زيارة في غزة وأخشى أنهم محاصرون حالياً".
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وقال يوسف الذي أصبح في مارس أول رئيس حكومة مسلم في أوروبا الغربية، إن السلطات الإسرائيلية طلبت من والدي زوجته المغادرة لكنها لم تضمن لهما المرور الآمن.
وقال: "نحن بصراحة، ليلة بعد ليلة، ويوماً بعد يوم، في وضع لا نعرف معه إذا كانت حماتي وحماي اللذان لا علاقة لهما، مثل معظم سكان غزة، سواء بحماس أو بأي هجوم إرهابي.. سيبقيان أحياء حتى صباح اليوم التالي أم لا".
وأضاف "لا نستطيع النوم. نحن نراقب هواتفنا باستمرار".
يذكر أن يوسف كان قد دان عملية حماس وقال إنه "يشاطر أفراد الجالية اليهودية في اسكتلندا مخاوفهم على أفراد أسرهم". وأضاف أن "المدنيين الأبرياء يدفعون الثمن" في الجانبين.
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