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والدا زوجة رئيس وزراء اسكتلندا عالقان في غزة

10/11/2023 5:22:40 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، أمس الاثنين، إن والدي زوجته محاصران في قطاع غزة، منذ السبت.

يذكر أن يوسف متزوج من الفلسطينية نادية النكلة، وكان والداها اللذان يعيشان في دندي بشمال شرق اسكتلندا يزوران عائلتهما في غزة عندما وقعت الأحداث الأخيرة.

وقال يوسف للصحافيين "كانوا في زيارة في غزة وأخشى أنهم محاصرون حالياً".

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وقال يوسف الذي أصبح في مارس أول رئيس حكومة مسلم في أوروبا الغربية، إن السلطات الإسرائيلية طلبت من والدي زوجته المغادرة لكنها لم تضمن لهما المرور الآمن.

وقال: "نحن بصراحة، ليلة بعد ليلة، ويوماً بعد يوم، في وضع لا نعرف معه إذا كانت حماتي وحماي اللذان لا علاقة لهما، مثل معظم سكان غزة، سواء بحماس أو بأي هجوم إرهابي.. سيبقيان أحياء حتى صباح اليوم التالي أم لا".

وأضاف "لا نستطيع النوم. نحن نراقب هواتفنا باستمرار".

يذكر أن يوسف كان قد دان عملية حماس وقال إنه "يشاطر أفراد الجالية اليهودية في اسكتلندا مخاوفهم على أفراد أسرهم". وأضاف أن "المدنيين الأبرياء يدفعون الثمن" في الجانبين.

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