قصف على جنوب لبنان بعد إطلاق صاروخين نحو موقع عسكري إسرائيلي

MENAFN - Palestine News Network ) الحدود الشمالية المحتلة/PNN- قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه رصد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية.

وأضاف في تصريح مقتضب:“تم رصد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية نحو موقع عسكري بالقرب من قرية عرب العرامشة على الحدود اللبنانية”.

وتقع عرب العرامشة مقابل قرية الظهيرة اللبنانية.

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي ما إذا أدت القذيفة إلى إصابات أو أضرار.

وقالت إذاعة الجيش إنه تم توجيه تعليمات لسكان عدد من البلدات الحدودية بالتزام المناطق الآمنة.

وقصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدتي الضهيرة ويارين جنوب لبنان.

ووفق“الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية“يتعرض محيط بلدة الضهيرة لقصف مدفعي معادٍ، في حين يتعرض محيط بلدة يارين للقصف بقذائف فوسفورية، وذلك بعد تعرض موقع جرداي التابع للعدو للقصف”.

وفي لبنان، قالت الوكالة الوطنية للإعلام (حكومية) إنه تم“إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه فلسطين المحتلة”.

وأشارت الوكالة إلى أن“العدو يواصل إجلاء مستوطنيه من الشمال”.

وأعلنت قناة“الجديد” المحلية عن“إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه أبراج مراقبة إسرائيلية وأجهزة رادار في مستوطنة جرداي المواجهة لبلدة الضهيرة جنوب لبنان” مشيرةً إلى أن "العدو الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي الضهيرة و يارين رداً على تعرض أحد مواقعه لاستهداف بالصواريخ الموجهة”.

كما أعلنت” قناة المنار” التابعة لـ“ حزب الله” عن“ تعرض موقع”جبانة الضهير" الإسرائيلي عند حدود بلدة الضهيرة اللبنانية للاستهداف بالصواريخ”.

وشهد اليومان الماضيان عددا من الهجمات من الأراضي اللبنانية على المناطق الحدودية في إسرائيل.

وجاء التصعيد على جبهة الشمال الإسرائيلي في أعقاب عملية“طوفان الأقص” التي بدأتها حركة حماس الفلسطينية السبت، وسط تحذيرات دولية من توسع المواجهات إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في ظل تمركز جماعة“حزب الله” اللبنانية في المناطق الحدودية.



(وكالات)