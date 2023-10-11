قصف على جنوب لبنان بعد إطلاق صاروخين نحو موقع عسكري إسرائيلي

(MENAFN
- Palestine News Network )
الحدود الشمالية المحتلة/PNN- قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه رصد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية.
وأضاف في تصريح مقتضب:“تم رصد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية نحو موقع عسكري بالقرب من قرية عرب العرامشة على الحدود اللبنانية”.
وتقع عرب العرامشة مقابل قرية الظهيرة اللبنانية.
ولم يوضح الجيش الإسرائيلي ما إذا أدت القذيفة إلى إصابات أو أضرار.
وقالت إذاعة الجيش إنه تم توجيه تعليمات لسكان عدد من البلدات الحدودية بالتزام المناطق الآمنة.
وقصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدتي الضهيرة ويارين جنوب لبنان.
ووفق“الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية“يتعرض محيط بلدة الضهيرة لقصف مدفعي معادٍ، في حين يتعرض محيط بلدة يارين للقصف بقذائف فوسفورية، وذلك بعد تعرض موقع جرداي التابع للعدو للقصف”.
وفي لبنان، قالت الوكالة الوطنية للإعلام (حكومية) إنه تم“إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه فلسطين المحتلة”.
وأشارت الوكالة إلى أن“العدو يواصل إجلاء مستوطنيه من الشمال”.
وأعلنت قناة“الجديد” المحلية عن“إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه أبراج مراقبة إسرائيلية وأجهزة رادار في مستوطنة جرداي المواجهة لبلدة الضهيرة جنوب لبنان” مشيرةً إلى أن "العدو الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي الضهيرة و يارين رداً على تعرض أحد مواقعه لاستهداف بالصواريخ الموجهة”.
كما أعلنت” قناة المنار” التابعة لـ“ حزب الله” عن“ تعرض موقع”جبانة الضهير" الإسرائيلي عند حدود بلدة الضهيرة اللبنانية للاستهداف بالصواريخ”.
وشهد اليومان الماضيان عددا من الهجمات من الأراضي اللبنانية على المناطق الحدودية في إسرائيل.
وجاء التصعيد على جبهة الشمال الإسرائيلي في أعقاب عملية“طوفان الأقص” التي بدأتها حركة حماس الفلسطينية السبت، وسط تحذيرات دولية من توسع المواجهات إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في ظل تمركز جماعة“حزب الله” اللبنانية في المناطق الحدودية.
(وكالات)
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