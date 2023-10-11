MENAFN - Amman Net)الملك عبدالله الثاني يلقي خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة 19 بشقيه (النواب والأعيان)بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي اعتبارا من اليوم، وينتهي في السادس والعشرين من الشهر الجاريمديرية الأمن العام، تعلن الأربعاء عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـ 1250 مسافرا فقط بالمغادرة.الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تؤكد أن أولى طائرات المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة ستنطلق ظهر الأربعاءالناطق باسم حماس محمد حمادة، يؤكد عدم وجود أي خيارات للتهدئة حاليا، في ظل استمرار القصف العنيف من الاحتلال الإسرائيلي.استشهاد 31 فلسطينيا وإصابة آخرين، ليلة الثلاثاء الأربعاء، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء الى 950 فلسطينيا واصابة 5000 آخرينتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. حماس: لا يوجد نهائيا أي خيارات للتهدئة حاليا 10/11/2023 - 10:30 عمان ن

أكّد الناطق باسم حماس محمد حمادة، الأربعاء، عن عدم وجود أي خيارات للتهدئة حاليا، في ظل استمرار القصف العنيف من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حمادة، إن الأولوية للمقاومة إدارة المعركة والرد على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وكل الاحتمالات مفتوحة والسيناريوهات مطروحة، وذلك في تصريح للمملكة.

وأضاف، أن حماس منشغلة في إدارة المعركة ومتابعة مجريات ما يحدث، موضحا أن ما يفعله الاحتلال من وحشية أخذت دافعا جديدا مع الموقف الذي أبدته الولايات المتحدة الأميركية سواء على لسان الرئيس أو وزير الخارجية.

وقتل أكثر من 1200 شخص على الأقل في إسرائيل، فيما أفاد مسؤولو حماس باستشهاد أكثر من 900 منذ بدء الضربات الجوية.

ودمرت عمليات القصف أكثر من 1000 وحدة سكنية فيما لحقت أضرار بالغة بـ560 وحدة جعلتها غير صالحة للسكن، على ما قالت أوتشا نقلا عن مصادر فلسطينية.

أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad