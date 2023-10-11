حماس: لا يوجد نهائيا أي خيارات للتهدئة حاليا

(MENAFN
- Amman Net)
الملك عبدالله الثاني يلقي خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة 19 بشقيه (النواب والأعيان)
بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي اعتبارا من اليوم، وينتهي في السادس والعشرين من الشهر الجاري
مديرية الأمن العام، تعلن الأربعاء عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـ 1250 مسافرا فقط بالمغادرة.
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تؤكد أن أولى طائرات المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة ستنطلق ظهر الأربعاء
الناطق باسم حماس محمد حمادة، يؤكد عدم وجود أي خيارات للتهدئة حاليا، في ظل استمرار القصف العنيف من الاحتلال الإسرائيلي.
استشهاد 31 فلسطينيا وإصابة آخرين، ليلة الثلاثاء الأربعاء، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء الى 950 فلسطينيا واصابة 5000 آخرين
تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. حماس: لا يوجد نهائيا أي خيارات للتهدئة حاليا 10/11/2023 - 10:30 عمان ن
أكّد الناطق باسم حماس محمد حمادة، الأربعاء، عن عدم وجود أي خيارات للتهدئة حاليا، في ظل استمرار القصف العنيف من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال حمادة، إن الأولوية للمقاومة إدارة المعركة والرد على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وكل الاحتمالات مفتوحة والسيناريوهات مطروحة، وذلك في تصريح للمملكة.
وأضاف، أن حماس منشغلة في إدارة المعركة ومتابعة مجريات ما يحدث، موضحا أن ما يفعله الاحتلال من وحشية أخذت دافعا جديدا مع الموقف الذي أبدته الولايات المتحدة الأميركية سواء على لسان الرئيس أو وزير الخارجية.
وقتل أكثر من 1200 شخص على الأقل في إسرائيل، فيما أفاد مسؤولو حماس باستشهاد أكثر من 900 منذ بدء الضربات الجوية.
ودمرت عمليات القصف أكثر من 1000 وحدة سكنية فيما لحقت أضرار بالغة بـ560 وحدة جعلتها غير صالحة للسكن، على ما قالت أوتشا نقلا عن مصادر فلسطينية.
أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad
MENAFN11102023000209011053ID1107224522
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.