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حماس: لا يوجد نهائيا أي خيارات للتهدئة حاليا

10/11/2023 5:16:47 AM
(MENAFN- Amman Net)
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    أكّد الناطق باسم حماس محمد حمادة، الأربعاء، عن عدم وجود أي خيارات للتهدئة حاليا، في ظل استمرار القصف العنيف من الاحتلال الإسرائيلي.

    وقال حمادة، إن الأولوية للمقاومة إدارة المعركة والرد على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وكل الاحتمالات مفتوحة والسيناريوهات مطروحة، وذلك في تصريح للمملكة.

    وأضاف، أن حماس منشغلة في إدارة المعركة ومتابعة مجريات ما يحدث، موضحا أن ما يفعله الاحتلال من وحشية أخذت دافعا جديدا مع الموقف الذي أبدته الولايات المتحدة الأميركية سواء على لسان الرئيس أو وزير الخارجية.

    وقتل أكثر من 1200 شخص على الأقل في إسرائيل، فيما أفاد مسؤولو حماس باستشهاد أكثر من 900 منذ بدء الضربات الجوية.

    ودمرت عمليات القصف أكثر من 1000 وحدة سكنية فيما لحقت أضرار بالغة بـ560 وحدة جعلتها غير صالحة للسكن، على ما قالت أوتشا نقلا عن مصادر فلسطينية.

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